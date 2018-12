Nieuwe ‘spitskandidaat’ Frans Timmermans bejubeld in Lissabon

Onder luide toejuichingen is PvdA-coryfee Frans Timmermans zaterdagmiddag officieel tot kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie gekroond door de Europese sociaal-democraten. Dat gebeurde op het tweedaagse verkiezingscongres in Lissabon.

“Het is een overweldigende uitdaging die jullie op mijn schouders hebben gelegd”, aldus de huidige tweede man van de Europese Commissie in zijn slottoespraak van ruim een half uur. Daarin sneed hij tal van thema’s aan.

Het is nog maar de vraag of een van de spits­kan­di­da­ten daadwerkelijk com­mis­sie­voor­zit­ter wordt, want de re­ge­rings­lei­ders blijven, net als vijf jaar geleden, bedenkingen houden bij dit systeem

“Deze verkiezingen zijn uitzonderlijk”, zo blikte ‘spitskandidaat’ Timmermans vooruit naar eind mei. Dan wordt in 27 landen (héél misschien 28, als de brexit niet doorgaat) een nieuw Europees Parlement gekozen. “Dit zijn de verkiezingen waarin het meest op het spel staat sinds de eerste keer, in 1979. Dit keer gaat het om de ziel van Europa. De keuze is: blijven wij ons fundament houden in democratie, de rechtsstaat en respect voor fundamentele rechten, of keren we terug naar een bestuur gebaseerd op macht?”

Wat dat laatste punt betreft refereerde de oud-minister van buitenlandse zaken onder meer naar Hongarije, waar de Central European University afgelopen week definitief haar verhuizing van Boedapest naar Wenen aankondigde. “Kun je je voorstellen dat er een universiteit wordt weggejaagd uit een land?”

Spitsenteam In het systeem met de spitskandidaten zou de partijfamilie met de meeste stemmen volgend jaar de opvolger van Jean-Claude Juncker mogen leveren. Diens christen-democraten hebben de Duitser Manfred Weber naar voren geschoven, de Groenen het koppel Ska Keller/Bas Eickhout (GroenLinks). De liberale familie overweegt begin volgend jaar een ‘spitsenteam’ te presenteren, een groep partijprominenten. De kandidatuur van Timmermans werd breed gedragen door de sociaal-democraten in Europa. Begin november trok de Slowaakse Eurocommissaris Maros Sefcovic zich terug als kandidaat. “Een groot spreker, iemand die een uitmuntende campagne kan voeren, een echte leider”, zei Sefcovic vandaag over de Nederlander. Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez prees hem in zijn toespraak uitbundig voor zijn inzet “voor gelijkheid van mannen en vrouwen, voor de circulaire economie, voor duurzaamheid, voor vrijheden en democratie.” Wij, de progressieven, willen ons aanpassen en voorwaarts gaan. Wij zijn de enige politieke macht met de wil én de capaciteit tot aanpassing Frans Timmermans Het is overigens nog maar de vraag of een van de spitskandidaten daadwerkelijk commissievoorzitter wordt, want de regeringsleiders blijven, net als vijf jaar geleden, bedenkingen houden bij dit systeem. Hoe dan ook zal een aspirant-voorzitter zowel bij die regeringsleiders als in het Europees Parlement een meerderheid achter zich moeten krijgen.

VK welkom Volgens Timmermans hebben de Europese burgers straks drie keuzes. “De eerste is datgene wat de autocraten voorstellen, de weg van vernietiging, van ‘laten we Europa afbreken’. De tweede is het bevriezen van Europa, om alles zo te houden zoals het is. De christen-democraten bezetten nu alle sleutelposities in Brussel. Wij, de progressieven, willen ons aanpassen en voorwaarts gaan. Wij zijn de enige politieke macht met de wil én de capaciteit tot aanpassing.” Vrijdag sprak Timmermans in Lissabon met de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn, luttele dagen voor de belangrijke stemming in het Lagerhuis over de voorliggende brexit-deal. “Luisterend naar Corbyn heb ik een aantal vragen over de plannen die Jeremy heeft, om zijn land en Europa socialer te maken. Hoe kan dat het beste worden gedaan, samen met ons in de EU, ja of nee? Wat mij betreft is het Verenigd Koninkrijk altijd meer dan welkom om in de Europese familie te blijven.”

