Nieuwe sancties tegen Rusland op tafel

De ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk, Japan, Groot-Brittannië, de VS, Duitsland, Canada en Italië spreken daar ook vandaag nog over de oorlog in Syrië en proberen een gezamenlijk standpunt te formuleren. Doel is om de druk op Rusland op te voeren zodat het Kremlin de steun aan de Syrische president Assad intrekt. Johnson: “Poetin verpest zijn reputatie door samen te werken met iemand die zijn eigen mensen vergiftigt.”

Lees verder na de advertentie

Niet alle bondgenoten van de Verenigde Staten zijn overtuigd door het Amerikaanse Syrië-be­leid

De kans dat Moskou inbindt lijkt voorlopig klein. Het Kremlin beloofde dit weekend het Syrische regeringsleger militair te zullen versterken. Iran en Rusland hebben ook in stevige bewoordingen verklaard dat de Amerikanen een ‘rode lijn’ hebben overschreden met hun raketaanval op een Syrische militaire basis vorige week. Bovendien lopen er al veel langer sancties tegen Rusland en daar heeft Poetin zich tot op heden weinig van aangetrokken. De annexatie van de Krim is nooit teruggedraaid en de Russen lijken nog steeds actief in Oost-Oekraïne.

Vandaag reist de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Rex Tillerson, naar Moskou om te praten over de oplopende spanningen rond Syrië. Hij ontmoet daar niet president Poetin. Of dat te maken heeft met de raketaanval van vorige week is niet duidelijk. Volgens Kremlin-woordvoerder Peskov stond er simpelweg geen ontmoeting met Tillerson in Poetins agenda. Toch werd er van uitgegaan dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken de Russische president zou ontmoeten. Toen Tillerson in 2013 in de hoedanigheid van topman van oliemaatschappij ExxonMobil naar Rusland reisde, kreeg hij uit handen van de Russische president nog een speciale onderscheiding.

Overigens zijn niet alle bondgenoten van de Verenigde Staten overtuigd door het Amerikaanse Syrië-beleid. Ze eisen tijdens de G7-bijeenkomst meer duidelijkheid en vragen zich af hoe de Amerikanen een politieke oplossing voor zich zien in Syrië. Een Europese diplomaat zei gisteren tegen persbureau Reuters dat de Amerikanen ‘doelloos in het donker dwalen.’

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.