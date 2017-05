Nieuwe politieke crisis in Brazilië

De regering van de Braziliaanse president Michel Temer is na een jaar aan het wankelen. Boze Brazilianen eisen het aftreden van Temer, na compromitterende onthullingen door de krant O Globo. Het staatshoofd zou zwijggeldbetalingen hebben goedgekeurd en ertoe hebben aangespoord.

Temer verscheen gisteren live op tv om te ontkennen. Hij zei zijn onschuld te zullen bewijzen in een onderzoek dat gisteren door het Hooggerechtshof werd geopend. Daarmee is Brazilië in een nieuwe politieke crisis beland, een jaar nadat de vorige president Dilma Rousseff via een omstreden procedure werd afgezet.

De huidige zaak kwam aan het rollen door Joesley Batista, die samen met zijn broer Wesley eigenaar is van de Braziliaanse vleesverwerkingsgigant JBS. Volgens de krant sprak Batista in maart met Temer over zwijggeld dat het bedrijf betaalt aan Temers voormalige bondgenoot en partijgenoot Eduardo Cunha. Die zit vast wegens corruptie en gaf als Lagerhuisvoorzitter het startsein voor het afzettings-proces van Rousseff.

Het is het grootste Braziliaanse cor­rup­tie­on­der­zoek aller tijden

Volgens O Globo zou Cunha informatie hebben die Temer kan schaden, en daarom moest z'n zwijgen worden afgekocht. 'Dat moet vooral doorgaan, oké?', zou de president hebben gefluisterd in een geluidsopname die in bezit is van de federale politie. Temer zou de JBS-directeur, mogelijk in ruil, hebben ingelicht over een aanstaande verlaging van de rente door de Centrale Bank. Daarmee zou hij het bedrijf voorkennis hebben verschaft.

De JBS-eigenaren overhandigden de geluidsopname in een deal over strafvermindering met justitie inzake Operatie Wasstraat, het grootste Braziliaanse corruptieonderzoek aller tijden. JBS is het laatste grote Braziliaanse bedrijf dat onderhandelt in de zaak, na onder andere bouwgigant Odebrecht en staatsoliebedrijf Petrobras.

Als zittend president mag Temer alleen worden vervolgd voor misdrijven tijdens zijn ambtsperiode, iets wat nu het geval zou zijn

Smeergeld Naast de compromitterende opname voor president Temer overhandigde de zakenman ook een opname van senator Aecio Neves waarin die om smeergeld vraagt aan de JBS-directeur. De federale politie filmde vervolgens de geldoverdracht aan Neves' neef. Neves is door het Hooggerechtshof geschorst als senator, in zijn appartementen werden gisteren huiszoekingen verricht. Aecio Neves verloor in 2014 nipt de verkiezingen van Dilma Rousseff, die vorig jaar door het Congres werd weggestuurd na beschuldigingen over gesjoemel met boekhoudcijfers. Haar opvolger Temer, die wordt gesteund door Neves' partij PSDB, geniet sinds zijn aantreden een extreem lage populariteit onder de bevolking. Het lukt hem te regeren door steun van een meerderheid in het Congres, waar ook tientallen politici worden onderzocht. Verschillende ministers van Temer moesten het afgelopen jaar al het veld ruimen wegens corruptieaantijgingen. Temer zelf werd al eerder beschuldigd, maar dat ging om handelingen voordat hij staatshoofd werd. Als zittend president mag hij alleen worden vervolgd voor misdrijven tijdens zijn ambtsperiode, iets wat nu het geval zou zijn. De vraag is hoe hard het Braziliaanse volksprotest de aankomende dagen zal groeien. De bewegingen die vorig jaar opriepen tot het impeachment van Rousseff, roepen nu voor het eerst ook om het aftreden van Temer. Coalitiepartner PSDB overwoog gisteren uit de regering te stappen.

