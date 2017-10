Nieuwe kabinetsplannen ademen vooral rechtse wensen

De Kamerfracties van D66, CDA, VVD en ChristenUnie, die maandag als eersten een blik mogen werpen op het regeerakkoord, zullen snel klaar zijn met hun leeswerk. Ze weten zo’n beetje alles al. Hoogstens zien ze nog wat maatregelen op het gebied van pensioen, cultuur of jeugdzorg die nog onbekend bleven.Al dagen zijn ze, bij ieder lek opnieuw, aan het tellen of er wel genoeg van hùn ideeën zijn overgenomen.

Lees verder na de advertentie

De notitieblokjes van de mensen van D66 moeten zondagavondavond opnieuw opgetogen tevoorschijn zijn gehaald, toen het NOS-journaal meldde dat het nieuwe kabinet een einde wil maken aan ‘overbodige geslachtsregistratie’. Dat mensen te pas en te onpas moesten invullen of ze man of vrouw waren was ooit handig voor de statistiek, maar roept inmiddels weerstand op bij mensen die het een noch het ander willen zijn.

De D66’ers die de score van hun partij bijhielden hadden sowieso een goed weekeinde. Eerder al konden ze verheugd noteren dat er proeven komen met legale wietteelt. In totaal komen straks zes tot tien plaatsen in aanmerking. Vooral in het zuiden van het land is er vraag naar, omdat het daar vaak wordt gezien als een methode om de enorme drugscriminaliteit te lijf te gaan. De christelijke partijen waren altijd tegen. Ook de gekozen burgemeester gaat er komen, een punt waar D66 al jaren voor pleit.