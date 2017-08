Nieuwe FBI-baas moet Trump kunnen trotseren

Nadat president Donald Trump in mei James Comey uit zijn functie als FBI-directeur onthief, vanwege zijn mogelijk incorrecte uitspraken over de e-mailaffaire rondom de Democratische Hillary Clinton, had de Amerikaanse Senaat behoefte aan een onafhankelijke vervanger. Eentje die de neutrale, politieke positie van de FBI in ere zou herstellen.

Christopher Wray, als strafrechtadvocaat werkend voor King & Spalding, kwam uit een lijst van voormalige officieren van justitie, politici en politieagenten die op sollicitatiegesprek kwamen bij president Trump nadat hij Comey had ontslagen. Een man met ‘onberispelijke staat van dienst’, schreef Trump in juni op Twitter, toen hij bekendmaakte hem te nomineren als nieuwe FBI-directeur.

Wray wordt alom beschreven als "slim", een "sterke leider", een "degelijke keuze" en "goed gekwalificeerd" voor zijn nieuwe functie. Naast Trump liet ook minister van Justitie Jeff Sessions zich lovend uit over Wrays staat van dienst: "Een buitengewoon persoon die beschikt over de benodigdheden om een voortreffelijke FBI-directeur te zijn".

De laatste jaren werkte Wray als advocaat. Hij verdedigde onder meer Chris Christie, de republikeinse gouverneur van New Jersey, in het Bridgegate-schandaal. Christie werd ervan verdacht rijbanen te hebben gesloten voor een brug waardoor lange files ontstonden. Dat zou zijn bedoeld om een Democratische burgemeester dwars te zitten die Christie niet steunde.

Wray werkte tussen 2003 en 2005 op het ministerie van justitie onder voormalig president George W. Bush. Daar leidde hij onder meer de afdeling die bedrijfsfraudes onderzocht. Zo was hij verantwoordelijk voor de fraudezaak die de overheid aanspande tegen energieconcern Enron. Dat bedrijf ging in 2001 failliet nadat duidelijk werd dat Enron zijn winsten jarenlang had overdreven. 21.000 mensen kwamen op straat te staan.

Twijfels

Hoewel Wray tot nu toe niet openlijk zijn voor- of afkeur voor de zittende regering heeft uitgesproken, werden er in de Senaat in de weken voorafgaand aan de benoeming vragen gesteld over zijn onafhankelijkheid. In eerste instantie omdat hij als advocaat voor Chris Christie werkte. De republikein was topadviseur voor het transitieteam van Trump, dat er na zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten voor moest zorgen dat de overstap naar het Witte Huis soepel verliep.

Saillant detail is dat Wray de oude mobiele telefoon van Christie bezit. Het apparaat werd onderwerp van discussie tijdens de Bridgegate-rechtszaak. De mobiel zou tekstberichten bevatten die duidelijk kunnen maken of Christie de Democratische burgemeester dwars zat. Alle tekstberichten op de huidige mobiel van de gouverneur zelf waren namelijk verwijderd. Uiteindelijk werden twee medewerkers van Christie verantwoordelijk gehouden.

Of hij hier nou wel of niet bewijs probeerde te verdoezelen om zijn cliënt te helpen: Wrays banden met de Republikeinen zijn duidelijk zichtbaar. Voornamelijk gezien het geld dat hij in het verleden structureel heeft gedoneerd aan Republikeinse kandidaten. Niet tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen, maar bijvoorbeeld wel die in 2012 en 2008. The New York Times schreef dat hij in de laatste tien jaar ten minste 35.000 dollar doneerde.