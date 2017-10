Nieuwe defensieminister erft een verdeelde organisatie

De minister van defensie in het volgende kabinet wacht een loodzware taak. Veel problemen zijn van financiële aard. Zo is er te weinig geld voor reservedelen of vervanging van verouderende wapens.

Niet alle problemen zijn in geld uit te drukken. In het oog springt de slechte relatie tussen het ministerie in Den Haag en de krijgsmachteenheden in het land. Veel militairen vinden dat een groepje hoge ambtenaren en officieren rond de minister alles beslist, en dat de politieke belangen van de minister te zwaar wegen.

Deze spanningen zijn aan het begin van deze eeuw ontstaan. Het ministerie ging het beleid voor de hele krijgsmacht maken. Landmacht, luchtmacht en marine werden gereduceerd tot uitvoerders die militairen voor missies klaarstomen. Het gevolg is dat het ministerie nu kan besluiten om versleten kanonnen op marineschepen niet te vervangen, zolang de nieuwe straaljager van de luchtmacht het aankoopbudget opslokt.

Daarmee ageert hij onder meer tegen een reorganisatie uit 2011. Toen is besloten om de munitieafdelingen van landmacht, luchtmacht en marine samen te voegen, vanuit de gedachte dat één centrale afdeling goedkoper is. Het resultaat is grote irritatie op de werkvloer, omdat ieder aankoopverzoek ergens op een kantoor een bureaucratische molen ingaat.

Papieren werkelijkheid

Illustratief is de reden die minister Hennis dinsdagavond voor haar aftreden in de Kamer gaf voor de onveilige ongekoelde opslag van mortiergranaten in Mali. De commandant op de vooruitgeschoven post in Kidal had om zonnewering gevraagd, maar zijn verzoek werd afgewezen. Volgens de procedures zijn er in Kidal namelijk geen granaten opgeslagen. Die moeten na oefeningen en patrouilles weer terug naar de driehonderd kilometer verderop gelegen centrale opslag in Gao. In de praktijk lieten militairen de granaten liever in de ongekoelde container in Kidal dan er telkens mee heen en weer te slepen. Dat zulke papieren werkelijkheden dodelijk kunnen zijn, concludeerde ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De defensietop heeft de neiging om zaken mooier voor te stellen dan ze zijn

Een ander probleem is de neiging van de defensietop zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Het ministerie wil de eigen minister beschermen, en denkt dat fraaie berichten leiden tot ‘draagvlak voor defensie’ onder kiezers. Politieke partijen zouden daardoor uiteindelijk meer geld voor Defensie uittrekken. Deze focus op beeldvorming was ook te zien in de verzoeken van het ministerie aan de Onderzoeksraad om het rapport op talloze punten anders te formuleren.

Toch mag een nieuwe minister voorganger Jeanine Hennis ook erkentelijk zijn. Op een belangrijk punt heeft zij de beeldvorming doorbroken. Van oudsher verzweeg Defensie zwakheden, maar Hennis besloot om de Tweede Kamer gedetailleerd te informeren over de tekorten waarmee eenheden kampen. De nieuwe minister weet dus waar werk aan de winkel is.

Lees ook: Klaas Dijkhoff vervangt Hennis als minister