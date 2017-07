Nieuwe burgemeesters voor Zaanstad en Den Bosch

Hamming is nu nog burgemeester van Heusden en eerder was hij raadslid en wethouder in Tilburg. “Met Hamming krijgt Zaanstad de warme burgemeester van ­kaliber die we zochten”, zei voorzitter Ruud Pauw van de vertrouwenscommissie maandag.

Lees verder na de advertentie

Met het aantreden van Hamming (50) komt er wellicht rust in Zaanstad, waar het de afgelopen jaren rommelde op bestuurlijk vlak. De vorige burgemeester Geke Faber legde haar functie voortijdig neer, maar bleef nog wel twee maanden waarnemend en juist in die tijd kwam zij onder vuur te liggen vanwege haar volgens sommigen te lakse aanpak van de ‘treiterjeugd’ in de wijk Poelenburg.

Daarop trad Ruud Vreeman aan als interim in de stad waar hij van 1994 tot 2004 al burgemeester was geweest. Intussen werd de sollicitatieprocedure stil gelegd, omdat er te weinig keuze was. Verscheidene kandidaten hadden zich terug­getrokken. Na de herstart van de procedure waren er uiteindelijk 33 kandidaten. Daaruit koos de raad dus opnieuw een PvdA’er.

Gisteren droeg ook de gemeenteraad van Den Bosch een nieuwe burgemeester voor: de VVD’er Jack Mikkers moet volgens de raad de opvolger worden van CDA’er Ton Rombouts, de langst zittende burgemeester van Nederland die na twintig jaar met pensioen gaat.

Mikkers (48) is nu nog burgemeester in Veldhoven. Daar stond hij eerder dit jaar in de schijnwerpers, omdat hij een internationale conferentie van de jongerenorganisatie van het omstreden regime in Eritrea verbood na grimmige protesten van tegenstanders. Eerder was Jack Mikkers burgemeester in Maasdriel. anp/trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.