Nieuwe begroting Witte Huis zet in op defensie, maar milieu moet het ontgelden

Vooral veel sociale voorzieningen moeten het ontgelden. Zo moet de komende tien jaar ruim 800 miljard dollar worden bezuinigd op Medicaid, dat gezondheidszorg regelt voor arme mensen, en nog eens meer dan 192 miljard dollar op voedselbonnen. Bij landbouwsubsidies gaat het om 38 miljard dollar. Daarnaast bezuinigt de regering zwaar op aflosregelingen voor studentenleningen, pensioenvoorzieningen van federale werknemers en de Amerikaanse posterijen.

Ook milieubescherming en ontwikkelingshulp moeten het ontzien. Zo wordt op de milieubeschermingsdienst van de overheid, de EPA, flink bezuinigd. Uit conceptplannen die in maart al uitlekten, zou al blijken dat de overheid onder meer van plan is om minder geld uit te trekken voor het schoonmaken van het Michiganmeer en het Ontariomeer. Eerst was daar 300 miljoen dollar voor beschikbaar beschikbaar, in de plannen nog maar 10 miljoen.

Volgens het Witte Huis wordt met het budget een "nieuw fundament gelegd voor de grootsheid van Amerika'', waarbij door de ogen van belastingbetalers naar de overheidsuitgaven werd gekeken. Een puntje van trots is volgens Trumps begrotingsdirecteur Mick Mulvaney ook dat een aantal voordelen voor werkende Amerikanen niet zouden gelden voor illegale immigranten, zo liet hij gisteravond weten tijdens de presentatie van de plannen. “Het is niet eerlijk dat ze deze voordelen krijgen als je het bekijkt vanuit het perspectief van mensen die belasting betalen”.

In ruil voor alle bezuinigingen wil Trump het komende fiscale jaar juist investeren in defensie, veiligheid en infrastructuur. Voor defensie wil het Witte Huis zo’n 25 miljard dollar extra uitrekken. Daarnaast wordt er extra geld vrijgemaakt voor landelijk zwangerschapsverlof.

Realistisch

Of het plan bovendien financieel gezien haalbaar is, valt nog te bezien. De administratie van Trump baseerde zich op een voorspelling dat de Amerikaanse economie de komende vier jaar met drie procent zal groeien, maar veel economen twijfelen eraan of dat wel realistisch is. Het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres schat de groei op dit moment op 1.9 procent.

Het is geen goed plan om alles uit te geven alsof je de loterij hebt gewonnen in de hoop dat je hem ook echt gaat winnen Judd Gregg en Zeke Miller, directeuren van Fix the debt

“Het is goed dat de president zich richt op het creëren van banen en belastinghervorming. Maar hij zou zich niet moeten laten leiden door te rooskleurige voorspelling van economische groei om zijn voorstellen te kunnen bekostigen”, schreven Judd Gregg en Zeke Miller, directeuren van Fix the debt, in een opiniestuk in Time magazine. “Het is geen goed plan om alles uit te geven alsof je de loterij hebt gewonnen in de hoop dat je hem ook echt gaat winnen.”

Maar Mulvaney verzekert dat de Trump-administratie bij zijn voorspelling blijft en dat economen de voordelen van Trumps voorstellen onderschatten. “De kritiek laat een groot pessimisme zien over Amerika, zijn economie, zijn bevolking en zijn cultuur die we weigeren te accepteren”, zei hij tegen CNBC. “We geloven niet dat een groei van 3 procent een fantasie is.”

Trump zal zelf overigens niet aanwezig zijn bij de bekendmaking van zijn begrotingsplannen. Hij is momenteel bezig met een toer naar het Midden-Oosten en Europa. Dat is zijn eerste buitenlandse reis sinds het aantreden als president in januari.