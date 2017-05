Nieuwe aanklager is nachtmerrie voor Trump

Is alle ophef over banden tussen Rusland en het campagneteam van president Trump een heksenjacht? Trump vindt van wel. Hij was gisteren nog niet wakker of hij stuurde zijn eerste tweet de wereld in: ‘De grootste heksenjacht tegen een politicus in de Amerikaanse geschiedenis!’ Zo reageert hij op de benoeming van een speciale aanklager naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en banden tussen Trumps campagneteam en Moskou.

De nieuwe aanklager is benoemd door de onderminister van justitie en krijgt veel vrijheid om te vervolgen. Hij zal ook het al maanden lopende FBI-onderzoek naar de Rusland-connectie gaan leiden. De keus voor ex-FBI-baas Robert Mueller (72) viel bij zowel Republikeinen en Democraten goed, wat een klap voor Trump moet zijn. Hij wilde de Rusland-connectie immers wegzetten als getreiter van Democraten en fake media.

Boemerang Nog een tegenslag: Mueller is een formidabeler en onafhankelijker tegenstander dan de vorige week ontslagen FBI-directeur Comey. Trump wilde de Rusland-connectie doen verdwijnen, maar de boemerang komt terug. Mueller heeft de macht de affaire-Rusland aan het rollen te krijgen. Hij kan naar eigen inzicht Trump en zijn team uitpluizen, zo lang als hij wil, en met elke door hem gewenste invalshoek. Muellers onderzoeken komen bovenop het werk van diverse Congrescomités die ook speuren naar de ongewenste samenwerking. De comités eisen communicatie op van FBI, CIA en NSA maar ook van (ex-)medewerkers van Trump. Niet iedereen heeft daaraan voldaan. Zo heeft Michael Flynn, Trumps nationale veiligheidsadviseur die binnen een maand het veld moest ruimen omdat hij had gelogen over Russische contacten, ondanks een dagvaarding nog geen persoonlijke documenten overlegd. De keus voor ex-FBI-baas Robert Mueller viel bij zowel Republikeinen en Democraten goed, wat een klap voor Trump moet zijn. Bekend was al dat er ongeoorloofde contacten zijn geweest vóórdat Trump aantrad. Persbureau Reuters sprak met diverse betrokken (oud)ambtenaren en komt tot minstens achttien uitwisselingen tussen het campagneteam van Trump en de Russen. Dat zijn vooral de Russische ambassadeur in de VS Sergei Kisljak en een Oekraïense oligarch die bevriend is met president Poetin. “Een uitzonderlijk groot aantal, met een land dat een tegenstander is”, aldus Richard Armitage, Republikeins oud-staatssecretaris, tegen persbureau AP. Het Witte Huis had die contacten in januari nog stellig ontkend.

Russische hackers Dan is er nog de Russische cyberinmenging in de politiek. In januari concludeerden Amerikaanse veiligheidsdiensten dat Moskou bij de Democraten hackte om de verkiezingen te beïnvloeden ten gunste van Trump. Terwijl Team Clinton in het najaar werd belegerd door Russische hackers, overlegde Team Trump met Poetins gezanten, aldus Reuters. Het ging over meer economische samenwerking (terwijl president Obama sancties had ingesteld), IS en de groeiende macht van China. Hier komt Trump niet onderuit. Nu moet hij zich volgens wettelijke normen verantwoorden. Douglas Brinkley, presidentieel historicus Mueller zal vast ook kijken naar het ontslag van FBI-directeur James Comey. Trump ontsloeg hem, wellicht volgens zijn zakentheorie dat een verbroken contact geen hinder meer oplevert. Die strategie werkt in de politiek niet. Een boze Comey liet uitlekken dat Trump hem had gevraagd het FBI-onderzoek naar Flynn en de Rusland-connectie te stoppen, wat belemmering van de rechtsgang zou zijn. De benoeming van Mueller is een kans voor Trump om zijn naam te zuiveren. Maar misstappen – waarmee Trump in het zakenleven bijna altijd wegkwam – zullen gevolgen hebben. Zoals presidentieel historicus Douglas Brinkley zegt tegen Reuters: “Hier komt Trump niet onderuit. Nu moet hij zich volgens wettelijke normen verantwoorden”.

