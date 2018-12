Nieuw vredesoverleg Jemen dichterbij

VN-gezant Martin Griffiths reisde gisteren naar de Jemenitische hoofdstad Sanaa om een delegatie van Houthi-rebellen op te halen. Zij zouden gisteravond of vanochtend naar Zweden vliegen, waar de besprekingen later deze week moeten plaatsvinden.

De Houthi’s, sjiitische opstandelingen uit Noord-Jemen, controleren een groot deel van centraal en noordelijk Jemen, dat ze in 2014 veroverden op de internationaal erkende Jemenitische regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi. Die kreeg vanaf midden 2015 militaire (lucht)steun van een internationale, soennitische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Dat Griffiths gisteren zelf naar ­Sanaa ging, was om te voorkomen dat goede voornemens opnieuw mis zouden lopen. Ook in september waren vredesonderhandelingen dichtbij, maar toen lieten de Houthi’s het op het laatste moment afweten. Dit keer stonden de Saudiërs als teken van goede wil toe dat vijftig gewonde Houthi-strijders vanuit Sanaa ­geëvacueerd konden worden voor behandeling. Zij werden gisteren met een door de VN gecharterd vliegtuig naar Oman vervoerd.

De vooruitzichten dat het nu wel tot vruchtbaar overleg komt, zijn positiever dan voorheen, óók omdat westerse landen druk uitoefenen op Saudi-Arabië om het einde van de oorlog te bespoedigen. In de Amerikaanse Senaat wordt later deze week gestemd over een resolutie die een eind moet maken aan de Amerikaanse steun aan Saudi-Arabië.

De internationale gemeenschap maakt zich in toenemende mate druk over de humanitaire ramp die zich in Jemen voltrekt – met een dreigende hongersnood voor misschien wel veertien miljoen mensen en met al meer dan 10.000 doden. Het land zucht onder een gedeeltelijke blokkade, in stand gehouden door de strijdende partijen.

Iran Ook Iran, steunpilaar van de Houthi-rebellen, heeft zijn steun voor de vredesbesprekingen toegezegd. Het conflict in Jemen wordt alom gezien als een ‘oorlog bij volmacht’, waarbij Saudi-Arabië en Iran hun strijd om de regionale hegemonie indirect uitvechten. De steun van Saudi-Arabië, die resulteerde in een groot overwicht in de lucht, was cruciaal voor het overleven van de Jemenitische regering, maar heeft nog altijd niet de militaire doorslag gegeven. In 2015 heroverden overheidstroepen de zuidelijke havenstad Aden, maar Sanaa is nog altijd stevig in handen van de Houthi’s. Ook een maandenlange felle strijd om de havenplaats Hodeidah heeft Hadi en consorten nog niets opgeleverd. De verwachtingen voor de vredesbesprekingen zijn niet hoog gespannen. Waarschijnlijk hoopt Griffiths de Saudische blokkade van het vliegveld van Sanaa op te heffen, zodat (hulp)goederen de hoofdstad weer kunnen bereiken. Verder zal hij proberen een ­gevangenenruil in Hodeidah te ­bewerkstelligen. Dat zou de opmaat moeten zijn naar een staakt-het-­vuren.

