Nieuw Kamerlid Peter Kwint (SP): fanatiek socialist met schwung

Peter Kwint moest even slikken na zijn maidenspeech over de werkdruk in het onderwijs. Niet vanwege de zenuwen - Kwint is een makkelijke prater - maar vanwege een mailtje van een gefrustreerde leraar die thuis had meegekeken en hoopt dat Kwint zijn woorden de komende jaren kan waarmaken. “Toen landde het gewicht van deze functie pas echt. Als volksvertegenwoordiger draag je de meest serieuze verantwoordelijkheid die er is.”

Die verantwoordelijkheid voelt Kwint (32) vanaf dag één. Na de verkiezingen was hij het eerste nieuwe Kamerlid dat schriftelijke vragen stelde aan het kabinet, het tweede dat een debat aanvroeg. Op de eerste SP-partijraad na zijn beëdiging trok hij zich terug in een kantoortje om vanachter zijn laptop nieuwe Kamervragen op te stellen, nu over dubieuze toelatingseisen op een middelbare school. Dat moest en zou die zaterdagmiddag gebeuren.

Zo bloedfanatiek als Kwint in zijn politieke werk is, zo is hij in alles. Of het nou gaat om vechtsport, Feyenoord aanmoedigen, lomp rondbeuken bij hardcore punk-concerten of twitteren, Kwint doet niets een klein beetje. Dat blijkt ook uit de tatoeage die onder zijn opgestroopte mouwen uitsteekt; die reikt van schouder tot elleboog. ‘Arise, my soul; and sing’, staat er, woorden van dichter E.E. Cummings die hem er blijvend aan herinneren te doen wat hij belangrijk vindt.

Aan het Binnenhof kennen ze zijn verschijning dan ook al goed. In T-shirt, spijkerbroek en sneakers was Kwint als voorlichter jaren een vertrouwd gezicht naast partijleider Emile Roemer. De shirts heeft hij vervangen door overhemden, maar hij blijft zich casual kleden. “Ik wil daarmee geen groot maatschappelijk statement maken, het is gewoon wat ik draag omdat het lekker zit. Al vind ik het ook helemaal niet erg dat het niet-pakdragend deel van Nederland zo een plek heeft in de Kamer.”

Gecombineerd met zijn zorgen over de oorlogen in Irak en Afghanistan kwam Kwint bij de SP uit. Dat zijn dorp Bleskensgraaf, SGP-territorium, geen partijafdeling kende, was snel opgelost. Op zijn zeventiende werd hij voorzitter van de gloednieuwe afdeling Alblasserwaard. Zo speelde hij zich in de kijker van de SP-top, die hem tussen zijn studies politicologie en filosofie door via het talentenklasje en partijfuncties klaarstoomde voor het grote politieke werk.

Het was oud-metselaar Adrie die Kwint een half leven geleden een belangrijk zetje richting de politiek gaf. Kwint leerde hem kennen in een woongroep voor zwaar gehandicapten in Sliedrecht waar hij als tiener een bijbaantje had als begeleider. Samen gingen ze naar Feyenoord, van een tweede tripje kwam het door de drukte op de werkvloer maar niet. “Ik vond het bizar dat zoiets simpels niet geregeld kon worden.”

Bullshit

Als gemeenteraadslid in Amsterdam ontdekte hij de afgelopen drie jaar dat ook het politieke handwerk hem ligt. “Me vastbijten in dossiers gaf me veel meer voldoening dan ik had verwacht. Als op de Wallen vijftig extra ramen kunnen openblijven, zijn dat wel vijftig mensen die niet hun baan verliezen. Of als mensen door meerdere armoederegelingen 150 euro extra in de maand te besteden hebben, merken ze dat écht.”

Na aanhoudende verzoeken van de partijtop kandideerde Kwint zich voor de Kamer, al wil de nummer acht van de fractie ‘zo weinig mogelijk’ in Den Haag zijn. “Ik wil zo concreet mogelijk met mensen in gesprek blijven. Ik ga regelmatig kennissen uit het onderwijs bij elkaar halen om te brainstormen over wat beter kan. Ik ken hen, zij verkopen mij geen bullshit zoals lobbyisten in Den Haag.”

Stijl en toon worden bij mij nogal eens verward met de inhoud Peter Kwint, SP Kamerlid

Door zijn losse debatstijl vol flair, zijn brede netwerk en eerdere banen in de gehandicaptenzorg en pr-wereld (‘ik vond het wel gezond om maatschappelijke ervaring buiten de SP op te doen’) wil nog wel eens de indruk ontstaan dat Kwint een SP’er van het zeldzame, meer flexibele soort is. “Peter Kwint zoekt meer verbinding”, zei de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg eens in de krant.

“Goed kunnen omgaan met mensen met een andere mening betekent nog niet per se dat je constructief bent”, zegt Kwint. “Stijl en toon worden bij mij nogal eens verward met de inhoud. Een VVD’er heeft me wel eens gevraagd: ‘Wat de SP van Europa vindt, dat vind jij toch niet echt?’ Jawel, natuurlijk vind ik dat ook!”