Nieuw Kamerlid Anne Kuik is zeldzaam uitbundig voor het CDA

Misschien is het haar accentloze tongval, misschien haar met Engels doorspekte vocabulaire ('Thanks burgemeester', zei ze ooit in de Groningse raadszaal) of haar uitbundige manier van praten, maar op het eerste oog zou je Kamerlid Anne Kuik (30) niet bij het CDA plaatsen. "Ik vind het wel lekker dat mensen me niet meteen volplakken met stickers en vooroordelen", zegt ze. Dan zet ze haar schaterlach op. "Terwijl ik natuurlijk wel een typische CDA'er bén!"

Met Kuik in de fractie heeft het CDA sinds jaren weer een Groningse volksvertegenwoordiger in haar midden en dan ook nog een net-dertiger, een combinatie waar de partij in haar zoektocht naar de jonge kiezer zeer mee verguld is. Niet voor niets beschermt de fractie haar als een schat. Onder Mona Keijzers vleugels zal Kuik de komende tijd warmdraaien in de altijd lastige zorgportefeuille.

Hoewel nieuw in Den Haag is Kuik met tien jaar ervaring op het Groningse stadhuis geen politiek broekie meer. Ze begon er in haar studententijd als fractiemedewerker en werd in 2012 fractievoorzitter van de tweekoppige oppositiepartij, met bescherming van prostituees en kleine ondernemers als hoofdthema's. In 2014 moest ze alleen huidig SP-voorzitter Ron Meyer voor zich dulden in de verkiezing van Nederlands beste raadslid. Met bijna 16.000 voorkeursstemmen wist ze op 15 maart bijna op eigen kracht een Kamerzetel te bemachtigen.

Rechtvaardigheidsgevoel

"Ik kan me het eureka-moment waarop ik besloot CDA-lid te worden niet meer herinneren, maar ik was een jaar of zeventien en heb er nooit over getwijfeld", vertelt Kuik, die in het Drentse veendorp Nieuw-Amsterdam opgroeide in een gereformeerd nest – haar opa was dominee. "Het gaat om hoe je naar de samenleving kijkt. Van huis uit kreeg ik mee dat je je talenten niet alleen voor jezelf moet inzetten, maar ook moet gebruiken om anderen te helpen. Ik voel het als een plicht op te komen voor mensen die het minder hebben."

Ik hoorde nooit bij de mainstream, maar dat zorgde soms juist voor leuke gesprekken op vreemde locaties en tijdstippen

Dus liep Kuik als kind met een collectebusje langs de deuren 'voor arme kindjes in Afrika' en stapte ze op het schoolplein zonder schroom op pestende bullies af. In groep 7 beklaagde ze zich in een schriftje over de scheve stoepen in het dorp – lastig voor een kennis in een rolstoel – en noteerde ze haast profetisch dat ze rechten wilde studeren en de gemeenteraad in wilde. "Geen idee hoe ik daar bij kwam. Wist ik veel wat de gemeenteraad precies inhield!"

Als dochter van een tandarts en verpleegkundige had Kuik het thuis allesbehalve slecht, maar dat maakt het volgens haar niet moeilijk zich in minderbedeelden te verplaatsen. "Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Je zult maar blind zijn of in een rolstoel zitten. Man, wat zou ik het fijn vinden als anderen dan voor mij opkomen. Ik ben onafhankelijk en dat gun ik anderen ook."

Ik wilde een volgende stap zetten en het leek me ook goed voor Groningen Anne Kuik

Druk om haar politieke opvattingen aan te passen heeft ze nooit gevoeld. Niet in het 'rooie' Zuidoost-Drenthe, niet in het 'rooie' Groningen waar ze ging studeren, niet bij de studentenvereniging Albertus Magnus. "Ik hoorde nooit bij de mainstream, maar dat zorgde soms juist voor leuke gesprekken op vreemde locaties en tijdstippen. Stond ik aan de bar, kreeg ik de vraag of ik als CDA'er ook echt gelovig ben. Geloof jij nergens in dan?, vroeg ik terug. Kijk, dan heb je het nog eens ergens over."