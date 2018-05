Nieuw Haags college zet in op duurzaam en veilig

Na zeven weken pittig onderhandelen waarbij af en toe flink met deuren is geslagen, heeft Den Haag weer een nieuw stadsbestuur. De partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben elkaar kunnen vinden op van tevoren als lastig ingeschatte thema’s als veiligheid, duurzaamheid en welzijn. Het college van b. en w. telt straks acht wethouders - keurig verdeeld over vier partijen - onder wie nieuwkomers als Richard de Mos en Liesbeth van Tongeren.

Lees verder na de advertentie

Opmerkelijk is het voornemen van de vier partijen om de aandelen van energieconcern Eneco te verkopen. Vorig jaar oktober besloot de Haagse raad nog vast te houden aan de 16,5 procent - alleen Rotterdam heeft een groter aandeel - van de Eneco-aandelen die de stad bezit. Een meerderheid vreesde destijds dat een mogelijke koper zich niets van duurzaamheid zou aantrekken. Het college zal bij een mogelijke verkoop dan ook eisen stellen in die richting.

De opbrengst die in de honderden miljoenen euro’s kan lopen, komt terecht in een ‘duurzaamheidsfonds’. Uit deze pot wil Den Haag de vele plannen betalen die het heeft op het gebied van openbaar vervoer en fietsen. Bovendien is er geld om de overgang naar elektrisch verkeer een handje te helpen. Daarnaast heeft het nieuwe bestuur het voornemen om met dit geld een flink aantal oudere huizen te isoleren en duurzamer te maken, onder meer door bewoners te helpen met de aanschaf van warmtepompen en zonnecollectoren. Alle nieuwbouwhuizen worden aardgasvrij en bij grootschalige renovaties wordt dat het uitgangspunt.

Als ik het op z’n Haags moet zeggen: ik vind je een moordwijf Richard de Mos over Edith Schippers (VVD)

Kernthema is ook veiligheid, een belangrijk punt voor Groep de Mos en VVD. De stad zal meer toezichthouders en handhavers aanstellen om zaken aan te pakken zoals radicalisering en huiselijk geweld. Voor GroenLinks was belangrijk dat minima die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning daarvoor geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Bijstand De stad Den Haag heeft ongeveer 20.000 inwoners die al geruime tijd een bijstandsuitkering hebben. Dat drukt enorm op de begroting, maar vooral steekt het de vier partijen dat het contact met deze mensen volkomen verloren is gegaan. Daarom wil het nieuwe college dat door extra inspanningen ieder jaar minstens 500 mensen uit dat bestand betaald werk krijgen. Bij de presentatie vandaag in de Haagse stadskwekerij stelde oud-PVV’er Richard de Mos met enige zelfspot dat hij bekendstaat als de ‘meest duurzame persoon van het westelijk halfrond’. In werkelijkheid heeft hij vaak genoeg vraagtekens gezet bij de onheilspellende berichten over klimaatverandering. De verwachting was dat zijn partij, die op 21 maart niet alleen enorme winst boekte maar ook veruit de grootste partij werd, op dit thema flink zou botsen met D66 en GroenLinks. Het knetterde dan ook regelmatig bij de onderhandelingen. Alle onderhandelaars gaven gisteren complimenten aan oud-minister Edith Schippers (VVD), die volgens hen op de juiste momenten streng opriep om ‘weer normaal te doen’ en met passende compromissen en nieuwe ideeën de zaak op de rails kreeg. “Als ik het op z’n Haags moet zeggen: ik vind je een moordwijf”, zo zei De Mos, die erkende dat hij inmiddels ‘Edith’ tegen haar mocht zeggen.

Wethouder De Mos: PVV, das war einmal Richard de Mos en GroenLinks vormen op het eerste gezicht niet echt een match, maar dat is een achterhaald beeld, volgens De Mos zelf, die tot 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer zat. Over zijn verleden bij de partij van Wilders zei hij dat iedereen zo zijn heksen heeft. “En de PVV is mijn heks. Maar ach, das war einmal. Ik begin nu met een nieuw hoofdstuk.” Samenwerken met linkse partijen als GroenLinks is, nu de harde noten over duurzaamheid zijn gekraakt, geen probleem meer. Hij kijkt uit naar samenwerking met Liesbeth van Tongeren, die voor GroenLinks wethouder wordt. Met haar heeft hij in de Kamer verschillende keren goed samengewerkt op gebied van afvalverwerking. “Ik zie, kortom, geen obstakel”, zo zei De Mos.