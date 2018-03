Niet de kiezer, maar partijen raken op drift

Is Rotterdam een verdeelde stad? Ja en nee. De contrasten zijn groot. In sommige stembureaus rond de Afrikaanderwijk werd bij vorig jaar Denk het grootste en de PVV tweede. Op www.trouw.nl zijn op een interactieve kaart de uitslagen per stembureau te zien, van de raadsverkiezingen in 2014 en de Kamerverkiezingen van vorig jaar.

Joost Smits, oprichter van de Politieke Academie, een onderzoeksbureau dat de gegevens aanleverde, maakt ook een kanttekening bij de veronderstelde verdeeldheid. In 2010 begon hij met het verzamelen van verkiezingsuitslagen, en toen hij de stemmen tussen 1998 en 2012 vergeleek, bleken die eigenlijk heel stabiel.

'We hebben de PvdA nog gewaarschuwd: kijk uit, het gaat niet goed' Joost Smits, oprichter van de Politieke Academie

Stabiel Natuurlijk, erkent Smits, het ene jaar wordt de VVD het grootste, dan weer groeit het CDA fors of verliest de PvdA, maar hoe mensen op bepaalde plekken stemmen, blijft stabiel. Met D66 en SP als uitzondering, kiezers van die partijen zijn geneigd meer te zweven. Het kan gebeuren dat kiezers tijdelijk ‘hun’ partij minder zien zitten. Zo was de PVV in 2012 minder populair dan in 2010. Vaste PVV-kiezers gingen vooral niet stemmen. Een ‘mooi verlies’ noemen ze dat bij de Politieke Academie. Smits: “Dan kun je nog eens naar die wijken gaan om uit te leggen wat je doet. Zo win je die stemmen terug.” Een partij heeft echt een probleem als kiezers massaal overlopen naar concurrenten. Al in 2015 zag Smits dat aankomen bij de PvdA. “We hebben ze nog gewaarschuwd: kijk uit, het gaat niet goed.” De sociaaldemocraten leden vorig jaar het grootste verlies uit hun bestaan. Niet de kiezer, maar de partij was op drift geraakt, analyseert Smits. “We hebben Leiden onderzocht.” De mensen in arbeiderswijken stemden daar vroeger PvdA. Nu Denk of PVV. “De PvdA is nu populair in wijken met hoogopgeleiden. Dat is raar, daar woont niet de traditionele achterban.” Smits vond het slim dat oud-PvdA’er Jacques Monasch vooral met weggelopen partijleden wilde praten. “Van hun krijg je een heel ander antwoord hoe je verder moet dan van de blijvers.” 'Katendrecht en Kop van Zuid zijn van verloederde buurten met verlaten pakhuizen veranderd in wijken voor beter gesitueerden'