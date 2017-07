Niet alleen aanhangers Erdogan verdenken Gülen van de coup

Nedim Sener kent geen twijfel. De mislukte staatsgreep in Turkije, deze zaterdag een jaar geleden, is het werk geweest van de Gülen-beweging. Bewijzen zijn er te over, zegt hij, er is een motief, en bovendien: "Alleen de Gülen-beweging heeft invloed op alle takken van de samenleving".

Sener kan het weten. De bekende journalist doet al sinds 2007 onderzoek naar de islamitische prediker Gülen en diens schimmige netwerk. Dat was toen nog gevaarlijk, want de AKP-regering van premier (inmiddels president) Erdogan werkte destijds nauw samen met de gülenisten . Samen met de linkse onderzoeksjournalist Ahmet Sik verdween Sener een jaar in de beruchte Silivri-gevangenis.

Op de avond van de couppoging, deze week een jaar geleden, herkende Sener naar eigen zeggen meteen de hand van de Gülen-beweging. Die conclusie stuitte buiten Turkije juist op scepsis. Een bejaarde imam als brein achter een staatsgreeppoging? Diende die beschuldiging niet vooral de belangen van president Erdogan, die inmiddels een harde machtsstrijd met de Gülen-beweging aan het uitvechten was?

Inmiddels melden ook Europese onderzoekers dat de Gülen-beweging waarschijnlijk een rol speelde in de couppoging. Wel plaatsen zij vraagtekens bij bekentenissen die mogelijk met geweld zijn afgedwongen, en betwijfelen ze of de putsch enkel door gülenisten georganiseerd is. Zo concludeerde het Britse parlement dit voorjaar dat de staatsgreep waarschijnlijk het werk is van gülenisten, hoge seculiere officieren en een groep opportunisten.

De voorbeelden gaan door. Zo is er de kolonel die toegaf in opdracht van Gülen te hebben gehandeld, de gegijzelde commandant der strijdkrachten die een gesprek met 'gewetensleider' Gülen zou zijn aangeboden, gülenistische politieofficieren die in de tanks van de putschisten werden aangetroffen.

Een admiraal getuigde dat Öksüz had aangegeven de plannen aan Gülen zelf te zullen voorleggen. Volgens de Turkse officier van justitie keerde Öksüz op 13 juli, twee dagen voor de coup, terug van een tweedaags bezoek aan de Verenigde Staten, waar Gülen in ballingschap woont. Na de coupnacht werd hij aangetroffen in een van de hoofdkwartieren van de putschisten.

Sener heeft zijn lijstje klaarliggen. Zo was daar de rol van theologiehoogleraar Adil Oksüz, een veronderstelde vertrouweling van Fethullah Gülen. "Zijn naam komt in meerdere getuigenissen van gearresteerde putschisten voor. Het blijkt dat hij sinds 2015 samenkomsten organiseerde met legerofficieren."

Volgens Sener hoef je geen aanhanger van de AKP te zijn om toch te weten dat Gülen achter de mislukte coup zit. Maar het Westen is zo kritisch op Erdogan, dat het bewijzen tegen Gülen niet serieus genoeg neemt. In Turkije zelf ligt dat anders. Afgelopen jaar verzamelden zowel voor- als tegenstanders van Erdogan aanwijzingen dat de Gülen-beweging achter de coup zat.

In Turkije is die wraaklust niet langer iets persoonlijks. Na een couppoging die 250 doden en 2193 gewonden eiste, is er volgens Sener eerder sprake van een collectief trauma. "Als je wilt begrijpen wat er nu in Turkije gebeurt, moet je de plaats van dit trauma in ons gemeenschappelijke geheugen serieus nemen."

"Het zijn mensen die vervreemd zijn van een menselijke persoonlijkheid", zegt Sener zelfs. "Het boek over Gülen waarvoor ik in de gevangenis verdween, wordt nu door de politie gebruikt om gülenisten op te pakken", grijnst hij voldaan.

Gevraagd naar zijn eigen vrienden in de gevangenis, verandert de toon. "Ook mensen die niets met Gülen te maken hebben worden gearresteerd. Sommigen kunnen niet eens hun advocaat zien, dat is natuurlijk ontoelaatbaar."

Sener sluit zo'n coalitie niet uit. "Maar de centrale organisatie ligt absoluut bij Fetö (De 'Fethullah Terreur Organisatie' - red.)," stelt hij, want alleen die beweging had volgens hem nog voldoende invloed binnen alle takken van de samenleving. De journalist vindt het dan ook terecht dat dit netwerk een jaar lang ontmanteld is door de opsluiting van duizenden gülenistische rechters, leraren en journalisten. "Er bestaat niet zoiets als een 'Fetö-sympathisant", zegt hij kortaf. "Er zijn enkel leden."

Het hoogtepunt in die ontwikkeling waren de zogenoemde 'Ergenekon'-rechtszaken. Van 2007 tot 2013 werden honderden officieren en andere seculiere figuren opgepakt vanwege een beweerd complot tegen Erdogan. Maar Sener zag een andere samenzwering: hij publiceerde in 2010 zijn boek dat op basis van bronnen binnen de politie en de MIT (Turkse geheime dienst) beschreef hoe gülenistische politieagenten en rechters de 'Ergenekon'-processen in scène zouden hebben gezet. Kort daarna werd ook hijzelf gevangengezet.

Wat Erdogan deed is net zo goed een coup te noemen

Arzu Ozalp voorzitter van de Nederlandse tak van de Turkse sociaaldemocraten (CHP), liep afgelopen weekend mee met de protestmars in Turkije.

"Toen ik mijn collega's in Nederland weer zag, pakten ze me stevig vast, blij om mij veilig terug te zien. Dat zegt veel. De coup in 2016 kostte levens, als partij keuren we dat af. Maar wat Erdogan daarna deed, is net zo goed een coup te noemen, en die was veel harder. Sinds vorig jaar hebben duizenden mensen geen werk meer. Burgemeesters, partijleiders en journalisten zitten ten onrechte vast. Voor mensen die geen aanhanger zijn van Erdogans AK-partij is geen ruimte.

De mars van Ankara naar Istanbul bracht volgens onze telling twee miljoen mensen op de been. Ik stond ertussen. We stonden samen voor gerechtigheid en voor het fundament van democratie: vrijheid.

Tijdens het referendum over de wijzigingen in de grondwet voerde ik in Nederland campagne voor het nee-kamp. Nu zie je een nieuwe beweging: een gerechtigheidskamp. Met de demonstratie liepen ook AKP'ers mee, leden van Erdogans partij, die vinden dat Turkije geen rechtssysteem meer heeft. En met deze mars is het verzet niet afgelopen. Er volgen nieuwe acties.

De polarisatie die je in Turkije ziet, voel je ook in Nederland. De omgang gaat langs politieke lijnen, mensen kijken elkaar sinds de coup aan op politieke voorkeur. Dat vind ik jammer. Iedereen moet vrij zijn.

Als het zo doorgaat, zijn er volgend jaar geen journalisten meer die niet in de cel zitten Orhan Mengi, lid van de Turkse sociaal-democraten (CHP) in Nederland

De UETD, de Europese tak van Erdogans partij, is vrij om de coup te herdenken en ik vind dat een Turkse afgevaardigde daarbij aanwezig moet kunnen zijn. CHP-volksvertegenwoordigers komen ook af en toe naar Nederland. Maar de Turkse regering moet wel bedenken dat ze de vrijheid die ze hier nemen, anderen in eigen land ontzeggen."