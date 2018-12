Niemand kent de plannen van Heather Nauert, de nieuwe Amerikaanse VN-ambassadeur

Heeft ze wel het juiste cv? Dat was de vraag die het vaakst gesteld werd, toen de naam van de 48-jarige Heather Nauert rond begon te zingen als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Daar moet ze straks onderhandelingen voeren met diplomatieke zwaargewichten uit Rusland en China, die al decennialang gepokt en gemazeld zijn in het vak.

Nauert heeft vooral ervaring in de journalistiek, de afgelopen tien jaar bij het conservatieve tv-station Fox News. Dat is in ieder geval het juiste cv om carrière te maken in de regering van Trump. Nauert presenteerde er Trumps favoriete ochtendprogramma, Fox & Friends.

Soccer mom

Als ambassadeur van het leven van de Amerikaanse middenklasse in de voorstad, zal ze het sowieso ook goed doen. Vijf jaar geleden gunde ze de kijkers van een blik in haar persoonlijke leven, en presenteerde het beeld van een onvervalste soccer mom die naast haar carrière ook druk bezig is met boterhammen smeren voor haar twee kleine kinderen, en die een traantje wegpinkt als die aan het begin van de schooldag ‘God Bless America’ zingen.

Als het nodig is, kastijdt ze haar voormalige collega's om het brengen van nepnieuws

Maar in politiek Washington, waar ze vlak na zijn benoeming door Trump naartoe werd gehaald, zal ze zich emotioneel niet snel uit haar evenwicht laten brengen. Als persvoorlichter van het ministerie van buitenlandse zaken staat ze ineens aan de andere kant van de lastige vragen, en dat gaat haar goed af. Ze blijft glimlachen, maar geeft geen duimbreed toe. Als het nodig is, beroept ze zich op haar eigen journalistieke expertise om haar voormalige collega’s te kastijden. “Sinds ik deze baan heb, heb ik onjuiste en slordige berichtgeving gezien. Soms met opzet … Dus ja, er bestaat zoiets als nepnieuws.”

Toch duurde het nog even voor ze meer taken kreeg dan persvoorlichting. Toen Rex Tillerson nog minister van buitenlandse zaken was, hield hij haar een beetje aan de zijlijn. Hij zag haar, zo gaat het verhaal in Washington, te veel als een Trump-loyalist. Sinds Mike Pompeo het roer overnam als minister, steeg Nauert in de hiërarchie. Ze ging mee naar Noord-Korea, om over de vrijlating van gevangenen te onderhandelen, en de afgelopen week was ze op de G20 in Argentinië, waar ze naar het schijnt indruk maakte op Trump.

Wat precies de inhoudelijke politieke accenten zullen zijn, die ze als ambassadeur zal leggen, daarnaar blijft het voorlopig gissen. Behalve over haar korte diplomatieke cv, zullen de senatoren die haar benoeming nog moeten bevestigen, haar daarover ook zeker bevragen.