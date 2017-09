Nicht Adeline weet het zeker: Joekes is het niet

De man op de foto is dus niet oud-premier Jan de Quay, zoals vorige week op deze plek werd uitgelegd. Wie is het dan wel? Twee lezers noemen, los van elkaar, Simon Vestdijk. Interessant, maar onwaarschijnlijk. Let op bril, kaaklijn en haargrens. De sociaal-democraat Joris in 't Veld? Nee.

Een greep uit de overige inzendingen, die we, bij gebrek aan onomstotelijk bewijs, ook niet goed kunnen rekenen: Krijn Strijd, mede-oprichter van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). Hein Roethof, voormalig PvdA-Tweede Kamerlid. Oud-minister Hendrik Bijleveld, die het niet kan zijn vanwege het simpele feit dat hij negen jaar voor het fotomoment al was overleden. Meerdere lezers suggereren dat het een familielid van Alexander Rinnooy Kan zou kunnen zijn, bijvoorbeeld zijn vader Alfred. Een dappere poging.

Nog een interessante bijdrage: Jo Schreuder, sinds de jaren zestig bijzonder hoogleraar in de medische gerontologie en jarenlang verbonden aan het sanatorium Zonnestraal in Hilversum. De spaarzame foto's die van hem te vinden zijn tonen enige gelijkenis, maar twijfel blijft. En bewijs ontbreekt.

Volle haardos Vorige week al geopperd, nu door meerdere lezers genoemd: Bauke Roolvink, in het verleden Tweede Kamerlid (ARP), staatssecretaris en minister. Wim Gijzen te Castricum meldt: "Een CNV-bestuurder met een helder verstand". Victor de Ruiter uit Houten: "Meteen herkende ik op de foto Bauke Roolvink, een bekend en geliefd politicus uit de jaren '60 en '70". We ontvingen diverse foto's die het bewijs zouden moeten leveren dat het inderdaad om Roolvink gaat. Geert de Vries te Maasland mailt. Hij had vorige maand het artikel met de bewuste foto in de krant zien staan, waarin dus per abuis Jan de Quay werd opgevoerd. "Ik dacht dat zal een dezer dagen wel hersteld worden. Nu is men na een maand nog aan het steggelen en wordt een jongere Bauke Roolvink opgevoerd." De Vries, stellig: "Op de foto herken ik hem echter niet! Hij had een vollere haardos en droeg zijn haar recht achterover." Hij is overtuigd: het gaat om oud-Kamerlid Theo Joekes (VVD). Opvallend genoeg zijn de meeste inzenders het met hem eens. Sommige lezers weten '100 procent zeker' dat het om deze 'erudiete man, Shakespeare-kenner en scherp debater' gaat. Lezer Bouke Jeeninga: "Let op de karakteristieke kin". Hans te Winkel: "Het lijkt hem onmiskenbaar".

Kapsel, bril, hoofdvorm Maar is er ook bewijs? De bewuste foto is terug te vinden in de archieven en staat gedateerd op 11 april 1963, met als bijschrift 'televisieopname' en 'Bussum'. Lezer Wim Slagter onderzocht welke belangrijke gebeurtenissen rond die datum speelden. Zo naderden de Tweede Kamerverkiezingen. De Kort, Vondeling, Suurhoff en Toxopeus, kwamen in de publiciteit. Een aantal Kamerleden nam afscheid (Oud, Bruins Slot). Slagter: "Zij zijn volgens mij niet degene die wordt gezocht". Ook hij erkent: "Een oplossing van het raadsel heb ik óók (nog) niet". Bert van der Braak, verbonden aan het Parlementair Documentatie Centrum, meldt dat het hem 'vrijwel uitgesloten' lijkt dat het Joekes betreft. "Die was in 1963 weliswaar voor het eerst Tweede Kamerkandidaat, maar er is geen enkele aanwijzing dat hij in die tijd al voor de televisie optrad." Om aan alle twijfel een einde te maken, het volgende bericht van Adeline Joekes, dochter van de broer van Theo: "Deze heer op de foto is zeker niet mijn oom." Er is gelijkenis, 'qua kapsel, bril, hoofdvorm'. "Maar ik ben er zeker van, mede door zijn mond." We zijn terug bij af. Suggesties blijven welkom, wel graag met het bewijs. parlement@trouw.nl

Andere, bijzondere suggesties: 1. Carl Barkman, Nederlandse zaakgelastigde in Indonesië 2. Dick Houwaart, journalist 3. Zoon, dan wel kleinzoon van premier Beel 4. Zoon, dan wel kleinzoon van premier Drees

