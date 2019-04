Nexit? Nu even niet, bij Forum voor Democratie

Een hand gaat omhoog. Het is nog voor de provinciale verkiezingen en Forum voor Democratie trekt volle zalen in het hele land. De zon is al onder als het vragenrondje begint. Thierry Baudet is vertrokken, op weg naar een ander optreden. Het is Henk Otten, medeoprichter en bestuurslid van de partij en straks senator, die de vraag moet beantwoorden van een Forum-aanhanger in de zaal: hoe denkt hij over nexit en wijkt zijn zienswijze af van het standpunt van Baudet? De vragensteller doelt op de opmerking van Otten een maand eerder, dat hij terug wil naar Europa als economische gemeenschap, waarop hij publiekelijk gecorrigeerd werd door partijleider Baudet.

Deze avond herhaalt Otten zijn voorkeur voor een economische gemeenschap. Hij antwoordt dat de partij de Europese Unie als ‘een doodlopende weg’ ziet en meer voelt voor het Noorse of Zwitserse model. Wel de voordelen, niet de nadelen. Op termijn, zegt Otten, moet er misschien een referendum komen of Nederland uit de EU moet stappen. “We zullen nu eerst kijken hoe het afloopt in Groot-Brittannië.” De vragensteller toont zich tevreden.

Een onversneden nexit zou mogelijk Baudets wens frustreren om na de verkiezingen toe te treden tot het eurosceptische blok in het Europees Parlement

Hoe het afloopt in Groot-Brittannië, weet nog niemand. Wel is het standpunt over de nexit op de website van Forum voor Democratie ergens in maart aangepast. Nog steeds noemt Forum de EU een ‘kartel bovenop een kartel’, maar het n-woord lijkt door de chaotische taferelen aan de overkant van het Kanaal besmet. Sinds 2017 stond er: FvD is voor een nexit. Nu staat er: “Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.”

Niet mee met PVV-motie Dat laat zich lezen als een combinatie van Baudet (‘onhervormbaar’) en Otten (‘referendum’). Ook Derk Jan Eppink, FvD-lijsttrekker in de campagne voor het Europees Parlement, was tot voor kort geen nexit-voorstander, maar bepleitte hervorming van de EU van binnenuit. Eppink is een Brusselse veteraan, die eerder voor een Vlaamse partij Lijst Dedecker in het Europarlement zat. Als Volkskrant-columnist (hij vertrok bij de krant toen hij lijsttrekker werd) schreef hij: ‘Wie [in Brussel] niet aan tafel zit, staat op de menukaart’. Eppink zei afgelopen november dat hij in de nasleep van het brexit-referendum van gedachten veranderd is. Of dat ook inhoudt dat hij nu minder negatief is over de economische gevolgen van een nexit, is niet duidelijk. Eppink kon vandaag (nog) geen reactie geven. Opvallend is ook dat de partij deze week niet meeging met een motie van de PVV. Geert Wilders en zijn fractiegenoot en oud-Europarlementariër Vicky Maeijer verzochten de regering ‘een nexit aan te kondigen’. Alleen de PVV stemde voor. Precies een jaar geleden stemde Forum nog voor een motie van PVV’er Maeijer voor het opzeggen van het EU-lidmaatschap. Naar de reden van het verbleekte nexit-standpunt blijft het dus gissen. Dat wil niet zeggen dat een aantal redenen voor de hand liggen. Uit peilingen is al meermalen gebleken dat de toestanden rond de brexit de Nederlandse steun voor een nexit verminderen. Dat zou ook kunnen gelden voor de achterban van Forum, dat op economisch gebied verder een liberaal programma voorstaat. Ook zou een onversneden nexit mogelijk Baudets wens frustreren om na de verkiezingen toe te treden tot het eurosceptische blok in het Europees Parlement. Vooruitlopend daarop vroeg Forum begin maart al het lidmaatschap aan van de koepelpartij Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE). Daarmee zouden ze na de verkiezingen bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) kunnen aansluiten, maar dat stuit op weerstand. Allereerst van eurosceptische partijen die van binnenuit willen hervormen, zoals ook de Nederlandse ECH-leden SGP en ChristenUnie. Die laatste partij heeft bovendien grote moeite met het anti-migratiestandpunt van Forum. Andere kink in de kabel is de stevige fractie van de Poolse regeringspartij PiS, die het volstrekt oneens is met de pro-Poetinhouding van Baudet en zijn partij.

