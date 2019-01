Netflix verwijdert kritische comedy-show in Saudi-Arabië

Op verzoek van de Saudische autoriteiten heeft Netflix een aflevering van de satirische comedy ‘Patriot Act with Hasan Minhaj’ verwijderd. De tweede aflevering is niet meer te zien op de film- en seriedienst in Saudi-Arabië, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties vinden dat Netflix wel erg snel buigt voor de machthebbers

In de gewraakte uitzending is de Amerikaanse komiek Minhaj, ook bekend van de talkshow ‘The Daily Show’, kritisch op de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman (afgekort als MBS). Minhaj zegt dat de Amerikanen de relatie met Saudi-Arabië moeten heroverwegen. “Dat zeg ik als Amerikaan en als moslim.”

Bergbeklimmen De komiek refereert aan de moord op de Saudische journalist en dissident Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul afgelopen oktober. Tientallen verklaringen werden door de Saudische autoriteiten voor zijn dood aangevoerd, aldus Minhaj. “De enige die ik niet voorbij heb zien komen is dat Khashoggi was gestorven bij het bergbeklimmen.” De Amerikaanse komiek wees verder op de Saudische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen waar mensen massaal sterven van de honger. Minhaj noemt het ‘de ergste tragedie van het MBS-tijdperk.’ In de Financial Times bevestigt Netflix dat de desbetreffende aflevering inderdaad is geschrapt nadat een speciale commissie daartoe had opgedragen. Die wees op de Saudische wet die cybercriminaliteit tegen moet gaan. Alles wat de ‘privacy, religieuze waarden en de openbare orde’ aantast kan bestraft worden met een boete en vijf jaar celstraf. Mensenrechtenorganisaties vinden dat Netflix wel erg snel buigt voor de machthebbers en waarschuwt dat de Saudische autoriteiten de wetgeving misbruiken voor eigen doeleinden. “Iedere artiest waarvan het werk op Netflix verschijnt zou diep verontwaardigd moeten zijn dat zijn of haar comedy-show wordt gecensureerd, alleen omdat de Saudische royals erover klagen", aldus een woordvoerder van Human Rights Watch tegen de Guardian.

Op eieren lopen Het is op eieren lopen in Saudi-Arabië voor bedrijven als Netflix, Twitter en Facebook. De markt is interessant, omdat tweederde van de inwoners jonger is dan dertig jaar. Maar de overheid heeft veel invloed en kan bedrijven op de vingers tikken als bepaalde uitspraken hen niet bevallen. De tweede aflevering van ‘Patriot Act’, die in Saudi-Arabië overigens nog wel te zien is via YouTube, veegt niet alleen de vloer aan met de Saudische royals. Minhaj is ook kritisch op de bedrijven in Silicon Valley die volgens hem “zwemmen in Saudisch geld.” Het maakt het besluit van Netflix om de aflevering in Saudi-Arabië te schrappen extra curieus, hoewel de streamingsdienst niet direct afhankelijk is van Saudisch geld. Saudi-Arabië investeert via SoftBank Vision Fund, een Japans technologie-investeringsfonds, miljarden in technologische startups, bijvoorbeeld Uber en concurrent Lyft. Saudische investeringsfondsen verleggen daarmee de focus van grondstofgerelateerde bedrijven naar veelbelovende technologische nieuwkomers.

