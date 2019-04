Netanyahu mikt op de jongste kiezers, en dat lijkt zijn vruchten af te werpen

Het record van langstzittende Israëlische premier ooit staat nu nog op naam van David Ben-Gurion, de zionistische leider die in 1948 de onafhankelijkheid van Israël uitriep, maar kan in juli worden verbroken. Netanyahu is al premier van het land sinds 2009. Veel jongeren die dit keer voor het eerst mogen stemmen kunnen zich nauwelijks een andere leider heugen. Likud staat voor rechts, liberaal en joods-nationalistisch. Voor een harde lijn tegen de Palestijnen, Iran en de radicale islam. In eigen land zet de partij linkse oppositiepartijen weg als laffe, socialistische verraders die Israël in de afgrond zullen storten.

Lees verder na de advertentie

Netanyahu is een geduldige leider die de rust bewaart en ervoor heeft gezorgd dat Israël weer veilig is Rachel Broyde (27)

Achter die harde taal en agressieve campagnes gaat een strak georganiseerde politieke partij schuil. Door heel Israël en in de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn jongerenafdelingen actief. Jonge vrijwilligers werven stemmers op straat, maar vooral op Facebook, Instagram en via whatsappgroepen. De mediagenieke Netanyahu deelt dagelijks filmpjes via zijn kanalen. Als geen andere Israëlische politicus beheerst hij het spel van de sociale media.

Die focus op de jonge kiezers lijkt vruchten af te werpen. Uit een peiling van het Israel Democracy Institute blijkt dat 65 procent van de kiezers tussen 18 en 24 jaar op Netanyahu gaat stemmen. Slechts 17 procent van hen kiest voor zijn belangrijkste uitdager Benny Gantz van de Blauw en Wit-Partij.

Toch ontstaan er barstjes in de schijnbaar ongenaakbare partij. ‘de Nieuwe Likudniks’ proberen de partij van binnenuit te hervormen en gebruiken het interne kiesstelsel om invloed te verwerven. De beweging komt voort uit Israëls sociaal-economische protesten van 2011 en strijdt voor de belangen van de middenklasse in een partij die steeds meer wordt gezien als de vertegenwoordiger van het grootkapitaal. In enkele jaren tijd groeide de beweging uit tot 10.000 mensen, op een totaal van 100.000 Likud-leden. Netanyahu en de meeste andere leden moeten er niets van hen hebben. Volgens hen zijn deze Nieuwe Likudniks ‘socialisten in vermomming’ die de partij proberen te corrumperen.

DIT ZIJN DE JONGEREN VAN LIKUD

Bat’el Trappler (25) uit Hod Hasharon Bat'el Trappler (25) © Jan Franke Bat’el loopt stage bij het gerenommeerde advocatenkantoor Horowitz in Tel Aviv en brandt van ambitie. Ooit wil ze ambassadeur worden, of misschien de politiek in. Buiten kantooruren beheert ze de Instagram-pagina van Likud-vrijwilligers en coördineert ze campagneactiviteiten via Whatsappgroepen. ,,Iedere ochtend heb ik 700 nieuwe berichten op mijn telefoon. Het nu een gekkenhuis, maar het levert goede contacten op. Ik praat met parlementsleden over kwesties die me aan het hart gaan, zoals het terugdringen van plastic verpakkingen.” Getwijfeld over haar politieke voorkeuren heeft Bat’el nooit. Ze omschrijft zichzelf als een rechtse zionist. Tijdens haar dienstplicht in het Israëlische leger - waar ze het tot officier schopte - werd ze politiek actief en lid van Likud. ,,Mijn vader heeft een winkel en ik zag als kind hoeveel last hij had van allerlei regels. Likud pakt de kartels en de bureaucratie aan. Netanyahu is een geduldige leider die de rust bewaart en ervoor heeft gezorgd dat Israël weer veilig is.” Met de Nieuwe Likudniks die haar partij willen hervormen heeft Trappler niets op. ,,Ze zijn wat mij betreft niet welkom want ze geloven niet echt in onze idealen. Sommigen waren zelfs openlijk lid van een andere partij toen ze zich aanmelden.”

Rachel Broyde (27) uit Jeruzalem Rachel Broyde (27) © Jan Franke Rachel Broyde groeide op in een modern-orthodox Joods gezin in Atlanta in de Verenigde Staten. Haar vader, een rabbijn en professor rechtsgeleerdheid, en haar moeder - advocate - zijn zionisten dus het was geen wonder dat Rachel op haar achttiende aan een joods-religieuze school in Jeruzalem ging studeren. Nu werkt ze voor een denktank en ze studeert bestuurskunde, maar die activiteiten staan even op een laag pitje. Rachel organiseert de Likud-campagne voor Engels-en Franstalige immigranten in Israël. Daarbij komt haar Amerikaanse achtergrond goed van pas. “Andere politieke partijen doen niets met deze kiezers, terwijl hun stemmen goed zijn voor vier zetels in het parlement. Wij organiseren allerlei evenementen in het Engels om hen te betrekken.” Broyde kiest haar woorden zorgvuldig. Ze heeft zelf politieke ambities. “Likud gelooft in de werking van de vrije markt en pakt de bureaucratie en kartels aan. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast is Israël veilig onder Netanyahu en knoopt hij nieuwe diplomatieke banden aan.” De vele aantijgingen over Netanyahu’s corruptie overtuigen haar niet. “Israël is een rechtsstaat en Netanyahu is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat heb ik thuis duidelijk geleerd.” In het Midden-Oosten geef je nooit iets weg zonder tegenprestatie Dor Harlap (27)

Dor Harlap (27) uit Petah Tikvah Dor Harlap (27) © Jan Franke Dor Harlap is een recordhouder. Hij is sinds zijn vijftiende lid van Likud en daarmee het jongste lid van het nationale partijcomité ooit. Tegenwoordig werkt hij als politiek adviseur van Knessetlid Yoav Kisch, nummer 22 op de kandidatenlijst. “Ik ging bij Likud toen Israël zich terugtrok uit Gaza. Die beslissing werd doorgedrukt door toenmalig premier Ariël Sharon, zonder mandaat van de partij. Ik kan er nog boos om worden. In het Midden-Oosten geef je nooit iets weg zonder tegenprestatie. Kijk wat we er voor hebben teruggekregen. Raketten!” Voor Harlap, een forsgebouwde jonge man met een donker keppeltje op zijn kortgeknipte haar, zijn geloof en politiek verbonden. “Voor mij is Israël het heilige Joodse land en hebben wij het Bijbelse recht om hier te wonen. Maar ook de economische agenda van Likud is heel belangrijk.” Volgens Harlap is de partij sterk veranderd sinds hij twaalf jaar geleden lid werd. “Er ligt veel nadruk op liberalisatie van de economie en het terugdringen van bureaucratie. Maar er zijn ook discussies over de legalisatie van marihuana. Dat was toen zeker niet zo.”

Lees ook:

Politiek knutselaar Netanyahu maakt de beste kans weer premier te worden, al is het een nek-aan-nekrace De verkiezingen vandaag zijn spannend, maar regeren draait uiteindelijk om politiek knutselwerk. En dat kan Netanyahu als de beste.

Palestijnen slaan de Israëlische verkiezingen van achter het hek gade: ‘Er valt voor ons helemaal niets te kiezen’ Terwijl Israël zich opmaakt voor de verkiezingen komende dinsdag, kijken Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever bezorgd toe.