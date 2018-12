Netanyahu heeft haast: Israël gaat vervroegd naar de stembus

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft deze week plotseling nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Netanyahu’s besluit heeft waarschijnlijk te maken met het lopende corruptieonderzoek naar hem.

Mogelijk probeert Netanyahu zijn herverkiezing veilig te stellen voordat het onderzoek is afgerond, waardoor hij de langstzittende premier uit de Israëlische geschiedenis kan worden.

Netanyahu heeft het geluk aan zijn zijde: zijn rivalen zijn nog impopulairder dan hijzelf

De opiniepeilingen zijn gunstig voor de premier, want het ziet ernaar uit dat hij, ondanks de beschuldigingen van corruptiepraktijken, nog altijd de grootste wordt bij de verkiezingen in april. Op dit moment staat hij op 30 van de 120 zetels in de Knesset – in het politiek versplinterde landschap betekent dit een ruime zege.

Zijn grootste rivaal, oud-legerchef Benny Gantz, zou op 13 zetels kunnen rekenen, maar het is niet eens zeker of hij zich kandidaat wil stellen, noch is het bekend bij welke politieke partij hij zit.

In de verkiezingsrace zal het onderzoek tegen Netanyahu onderdeel van het debat worden. De openbaar aanklager, Avichai Mandelbilt, heeft de premier nog niet aangemerkt als verdachte van corruptie, maar dat kan veranderen. Volgens de politie zou Netanyahu hebben gelobbyd om wetgeving aan te passen die de telecom-maatschappij Bezeq honderden miljoenen opleverde. In ruil daarvoor zou Bezeq via zijn mediakanaal positief berichten over de premier. Daarnaast zou Netanyahu giften hebben ontvangen van miljardairs.

De tegenstanders van Netanyahu zouden willen dat het onderzoek is afgerond voor de verkiezingen, Netanyahu het liefste erná. Als de premier als verdachte wordt beschouwd, dan zal hij de openbaar aanklager beschuldigen van politieke inmenging en de vervolging afdoen als een politiek proces.

Controverses Ondanks alle politieke en juridische controverses én ondanks het feit dat 52 procent van de Israëliërs Netanyahu liever ziet vertrekken, heeft hij het geluk aan zijn zijde: zijn rivalen zijn namelijk nog impopulairder dan hijzelf. Daarnaast beschouwen veel Israëliërs hem als stabiele factor, die veiligheid brengt. Vorige maand stapte de extreemrechtse Yisrael Beiteinu nog uit zijn regering omdat Netanyahu geen oorlog begon tegen Hamas in Gaza, na een reeks van beschietingen over en weer. Hij werd als een softie neergezet en iemand die bluft als het op oorlog aankomt. Op Eerste Kerstdag, een dag na het uitschrijven van de verkiezingen, besloot Netanyahu om buurland Syrië te bombarderen. De Israëliërs voerden luchtaanvallen uit dichtbij het vliegveld van Damascus. Netanyahu ging niet expliciet in op de aanvallen zelf, maar stelde dat Israëls luchtmacht ‘dichtbij, ver en heel ver’ kan toeslaan. Volgens Rusland heeft Israël met de aanvallen twee passagierstoestellen in gevaar gebracht. De vliegtuigen waren bezig met landen in Beiroet en Damascus op hetzelfde moment dat Israël overging tot de luchtaanvallen.

