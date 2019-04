Netanyahu belooft delen Westelijke Jordaanoever te annexeren als hij wordt herkozen

Netanyahu zei zaterdagavond op de Israëlische televisie dat hij alvast bereikt heeft dat de Amerikaanse president Donald Trump de Golanhoogte heeft erkend als Israëlisch grondgebied. Hij wil nu ‘overgaan tot de volgende fase’ en de Israëlische soevereiniteit vestigen op de Westoever. Tot nu toe was dat vooral een eis van de ultrarechtse coalitiepartner van Netanyahu. Zelf sprak hij zich in het verleden uit voor de oprichting van een gedemilitariseerde Palestijnse staat.

Israël veroverde in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Vandaag wonen daar meer dan 600.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 nederzettingen. Onderwijsminister Naftali Bennett dringt er steeds weer op aan grote delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De Palestijnen daarentegen willen de gebieden voor een eigen staat Palestina, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Israël kiest dinsdag een nieuw parlement. De campagne van Netanyahu wordt overschaduwd door beschuldigingen van corruptie. Hij hoopt met de belofte tot annexatie de kiezers te overtuigen die gekant zijn tegen het afstaan van land.

De fusiepartij Blauw-Wit, die een centrumkoers vaart, kan volgens de peilingen de grootste worden in het parlement, nipt voor het rechts-conservatieve Likoed van Netanyahu. Blauw-Wit wordt geleid door de voormalige legerbaas Benny Gantz. Maar het is de vraag of Gantz de meerderheid in het parlement achter zich kan krijgen om een regering te vormen.

