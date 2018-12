Nemr duwt 100 kilo handtekeningen voor een kinderpardon de Kamer in

“Nemr is even plassen”, galmt het door de megafoon. “Als hij terug is beginnen we.” En daar komt hij aanhollen, vanuit een cafeetje aan het Haagse Plein. Een Youtube-documentaire over de 9-jarige Nemr, in Nederland geboren uit Iraakse ouders, zette de kinderpetitie in november in gang. In recordtijd van drie uur haalde initiatiefnemer en programmamaker Tim Hofman de benodigde 40.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief op.

En de teller liep door. Met zwarte viltstift krast Hofman de eindstand op een bord. 254.000 ‘bro’s, homies, niffo’s en matties’ van Nemr en zijn lotgenoten tekenden voor een verblijfsvergunning voor zo’n vierhonderd hier gewortelde kinderen.

Het eerste bezoek van Nemr aan de Tweede Kamer zorgde voor ongemak bij politici, met name bij VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Nu staat op een van de demonstratieborden een uitspraak van de VVD’er: “Als je echt beleid hebt waardoor dit nooit meer zal gebeuren, dat zou fantastisch zijn.”

Pas eind februari, begin maart valt er dan een beslissing of de petitie leidt tot een Kamerdebat

Tv-professor Het ongemak lijkt even verdwenen. Het is zelfs een ‘licht heuglijke dag’, zegt Hofman, doelend op de meer dan honderd kilo handtekeningen op een karretje voor hem. “We zetten het migratiedebat even opzij, dit gaat over humaniteit.” Achter hem staat een brede coalitie van asieladvocaten, predikanten, politieke jongerenorganisaties en tv-professor Erik Scherder, die onlangs met andere wetenschappers benadrukten hoe schadelijk dreigende uitzettingen voor het kinderbrein zijn. Het is de middag van de voornamen. Van de verzamelde kinderen op het Plein, en van de aansnellende politici. Daar is ‘Jappie’ (Van Dijk, SP), Lilian (Marijnissen, SP), ‘Hé Lodewijk!’ (Asscher, PvdA) en heeft iemand de Prius van Jesse (Klaver, GroenLInks) al gezien? Hofman wil niet dat het een oppositiefeestje wordt, dus ‘we wachten ook nog even op Joël’ (Voordewind, ChristenUnie). Maar Voordewind staat binnen, met de andere Kamerleden van de commissie die gaat over burgerinitiatieven. Voorzitter VVD-Kamerlid Sven Koopmans neemt de taak formeel op, laat hij Hofman en Nemr weten, die de kar vol uitgeprinte handtekeningen naar binnen duwt.

Schrijnende situatie De commissie zal de handtekeningen controleren en kijkt of het onderwerp niet al eerder door de Kamer is besproken. Pas eind februari, begin maart valt er dan een beslissing of de petitie leidt tot een Kamerdebat. Kamerlid Madeleine van Toorenburg, van het CDA dat volgens Hofman ‘de sleutel tot een ruimer pardon in handen heeft’, zegt wat de anderen niet zeggen. “Achter ieder pardon zit weer een nieuwe schrijnende situatie.” Als de Kamerleden weglopen en de camera’s niet meer draaien, omhelst Hofman nog even de kleine in kersttrui gestoken Nemr. Iemand bergt de foto’s op van de twee Oekraïense jongens Andropov, die er niet bij mochten zijn omdat ze een mediaverbod hebben van Nidos, de voogdij-instelling voor vluchtelingenkinderen. En dan is het ongemak toch weer terug.

