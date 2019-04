Nek-aan-nekrace in Israël lijkt af te stevenen op nog vier jaar Netanyahu

De Israëlische verkiezingen hebben dinsdag geen overtuigende winnaar opgeleverd. Blauw-Wit, de partij van de politieke nieuwkomer Benny Gantz, en Likud van zittend premier Benjamin Netanyahu, gaan nek-aan-nek. Beide partijen zouden 35 zetels hebben gehaald volgens een prognose van de Knesset, het Israëlische parlement.

Likud en het rivaliserende Blauw-Wit riepen tot de laatste minuut kiezers op te gaan stemmen. Tot 2,5 uur voor het sluiten van de stembussen twitterde Netanyahu dat zijn Likud-partij volgens zijn data op achterstand stond, in de hoop zo zijn achterban naar de stembus te krijgen.

Gantz en zijn bondgenoot Yair Lapid gingen uit van de meest rooskleurige prognose en riepen hun Blauw-Wit uit tot winnaar van de verkiezingen: “Het Israëlische volk heeft zijn zegje gedaan”. Maar even later volgde Netanyahu hun voorbeeld, uitgaande van de voor hem voordeligste prognose zei de zittende premier dat de triomf ‘duidelijk’ zijn partij en zijn rechtse coalitie toekwam.

Bondgenoten

Wat in ieder geval onbetwist is, behalve dat de peilingen voor de verkiezingen er ver naast zaten, is dat beide partijen op zoek moeten naar bondgenoten om een coalitie te vormen. Het is de vraag of Netanyahu’s rechtse coalitie een meerderheid heeft. Volgens een prognose zitten de rechtse partijen op 60 zetels – in het 120 tellende parlement komen ze één zetel tekort voor een meerderheid.

Twee andere exitpolls voorspellen een parlementaire meerderheid voor het door Netanyahu geleide blok van rechtse partijen. De premier lijkt daarom in de sterkere positie om een regering te vormen met de rechtse facties. Als Likud en Blauw-Wit in het onwaarschijnlijke geval besluiten samen te regeren, dan komen zij zeker aan een meerderheid.

De andere partijen komen slecht uit de verkiezingen. Sommige partijen die hoog stonden in de peilingen, zoals het ultranationalistische Zehut, komen waarschijnlijk niet eens boven de kiesdrempel uit. Geen enkele partij buiten Blauw-Wit en Likud komt in de exitpolls boven de acht zetels uit.

Netanyahu stuurde vandaag vrijwilligers naar de stembussen in Arabische buurten, om te ‘controleren’ of er niet werd gefraudeerd

De opkomst was 61 procent, maar onder Arabische Israëliërs lag die op 46 procent. Veel van hen wilden geen legitimiteit verschaffen aan de verkiezingen, vanwege het anti-Arabische klimaat. Netanyahu stuurde vandaag vrijwilligers naar de stembussen in Arabische buurten, om te ‘controleren’ of er niet werd gefraudeerd.

Arabisch-Israëlische leiders riepen hun achterban op toch te gaan stemmen om te voorkomen dat er zich een ultrarechts blok vormt; via Facebook, maar ook via de luidsprekers van de moskeëen. Het is onduidelijk of bijvoorbeeld de Arabisch-Israëlische Balad-partij in het parlement komt.