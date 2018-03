Nek-aan-nekrace bij referendum vraagt om een politiek antwoord uit Den Haag

Politiek Den Haag kan moeilijk om de uitslag van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet heen. Maar het formuleren van een concreet antwoord levert een lastige puzzel op. De voor- en tegenstanders zijn verdeeld in twee kampen van ongeveer gelijke omvang, bleek uit een exitpoll. De opkomstdrempel van 30 procent zal zeker worden gehaald. De eerste peiling gaf aan dat 48 procent van de kiezers zijn stem heeft uitgebracht.

Mocht het nee-kamp nipt winnen, dan krijgt het maatschappelijk debat over de wet automatisch een vervolg in Den Haag. Volgens de wet op het raadgevend referendum moet het kabinet dan een positie over de uitslag innemen. Als het door wil met de inlichtingenwet, zullen de Eerste en de Tweede Kamer ook opnieuw over de inwerkingtreding moeten stemmen.

Het CDA wil een nee-stem naast zich neerleggen, premier Rutte wil zich beraden en GroenLinks heeft al wij­zi­gings­voor­stel­len gedaan

Beraden CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma heeft weliswaar gezegd een nee-stem naast zich neer te willen leggen, maar premier Mark Rutte zei dinsdagavond dat het kabinet zich dan toch op vervolgstappen moet beraden. GroenLinks heeft al een voorstel klaarliggen om de wet op een aantal punten aan te passen. Zo zouden de inlichtingendiensten pas gegevens met buitenlandse partners mogen delen als zij die data eerst zelf hebben onderzocht, en moeten er beschermingsmaatregelen komen voor beroepsgroepen zoals de advocatuur en de journalistiek. Maar dergelijke aanpassingen zouden dan weer direct indruisen tegen het advies dat ten minste een substantiële minderheid van de stemmers heeft uitgebracht. Zij stemden voor doorgang van de wet zoals die er nu ligt. Volgens voorstanders van de wet kan het bijvoorbeeld bij urgente terreurdreigingen nodig zijn een pakket gegevens direct aan een bevriende buitenlandse inlichtingendienst door te sturen. Aan de andere kant zal ook een nipte overwinning van het ja-kamp de discussie niet beslechten. Dat is nog steeds een boodschap aan de voorstanders van de wet in Den Haag dat er substantiële maatschappelijke weerstand tegen in ieder geval delen van de wet bestaat. Toen de voorlopige uitslag bekend werd, vielen de studenten die achter de referendumcampagne tegen de wet zaten elkaar dan ook juichend in de armen.