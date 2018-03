Nek-aan-nekrace bij referendum: nee-kamp staat op winst

Hoewel de tegenstanders met 49 procent in het voordeel zijn, lopen de kampen van voor- en tegenstanders niet ver uiteen. De opkomstdrempel van dertig procent is zeker gehaald. Vanochtend bleek dat zeker 51% van de kiezers zijn stem heeft uitgebracht. Toen de voorlopige uitslag bekend werd, vielen de studenten die achter de referendumcampagne tegen de wet zaten elkaar juichend in de armen – de wet was in de Tweede Kamer bijna als hamerstuk gepasseerd, maar blijkt in het land op groot verzet te stuiten.

Premier Mark Rutte zei dinsdagavond dat het kabinet zich bij een nee-stem toch op vervolgstappen moet beraden

Met een nipte winst voor het nee-kamp zal het maatschappelijk debat over de wet automatisch een vervolg krijgen in Den Haag. Volgens de wet op het raadgevend referendum moet het kabinet dan een positie innemen over wat het met de uitslag doet. Als het door wil met de wet, zullen de Eerste en de Tweede Kamer ook opnieuw over de inwerkingtreding moeten stemmen.

Voorstel CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma heeft weliswaar gezegd een nee-stem naast zich neer te willen leggen, maar premier Mark Rutte zei dinsdagavond dat het kabinet zich dan toch op vervolgstappen moet beraden. GroenLinks heeft al een voorstel klaarliggen om de wet op een aantal punten aan te passen. Zo zouden de inlichtingendiensten pas gegevens met buitenlandse partners mogen delen als zij die data eerst zelf onderzocht hebben, en moeten er speciale beschermingsmaatregelen komen om beroepsgroepen zoals de advocatuur en de journalistiek extra te beschermen. Maar dergelijke aanpassingen druisen dan weer direct in tegen het advies dat ongeveer de helft van de stemmers heeft uitgebracht. Zij stemden voor de wet zoals deze nu is. Voorstanders van de wet hebben in het maatschappelijk debat gezegd dat bijvoorbeeld bij urgente terreurdreigingen nodig kan zijn een pakket gegevens direct aan een bevriende buitenlandse inlichtingendienst door te sturen.