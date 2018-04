Nee, de EU wil geen 'ministerie van waarheid' om nepnieuws te bestrijden, maar wat wel?

Je kunt de klok erop gelijk zetten. Wanneer een voorstel van de Europese Commissie gevoelig en omstreden is, legt die commissie vooral uit wat de plannen niet inhouden. Dat geldt ook voor de vandaag gepresenteerde aanpak van nepnieuws, of beter: desinformatie.

Nee, het is niet de bedoeling dat commissie-ambtenaren feitencheckers worden. Nee, er komt geen Brussels ‘ministerie van waarheid’ zoals in George Orwells benauwende roman ‘1984’. En nee: satire, provocerende commentaren en partijdige ofwel actie-journalistiek vallen niet onder nepnieuws.

In oktober moet deze gedragscode wat de Europese Commissie betreft al concrete, meetbare resultaten hebben opgeleverd

Wat wil Brussel dan wel? In de eerste plaats legt de commissie de bal bij sociale media en internetplatforms waar de verspreiding van opzettelijk foutieve berichten of paniekzaaierij het snelst en massaalst gaat, zoals Facebook en Twitter. Die moeten uiterlijk in juli een gezamenlijke gedragscode hebben ontwikkeld en ook meteen toepassen.

Zo moeten ze meer uitleg geven over gesponsorde berichten, vooral als het om politieke boodschappen gaat. Bovendien moeten ze gebruikers wijzen op het bestaan van verscheidene nieuwsbronnen. Nepaccounts en bots (die automatisch valse informatie verspreiden of dupliceren) moeten eerder worden verwijderd.

Concreet In oktober moet deze gedragscode wat de Europese Commissie betreft al concrete, meetbare resultaten hebben opgeleverd. Zijn die er niet, dan dreigt Brussel in december zelf met nieuwe wetgeving te komen die de vrijheid van bepaalde media aan banden zou kunnen leggen. Het is duidelijk dat de commissie zich daarmee op zeer glad ijs zou begeven. Dat is ook de reden dat het gisteren gepresenteerde pakket vooral mikt op zelfregulering door de media. Het woord ‘censuur’ is immers nooit ver weg. “Er ligt een enorm gat tussen niets doen en censuur”, legde de Britse Eurocommissaris Julian King (veiligheid) uit. “De Russische militaire doctrine erkent informatie-oorlogvoering expliciet als een van haar domeinen. We hebben hier te maken met een nieuw soort gevecht, zonder duidelijke regels. We moeten actie ondernemen, zonder kernwaarden te ondermijnen zoals vrijheid van meningsuiting.” King noemde de ongebreidelde verspreiding van nepnieuws ‘een ernstige bedreiging voor onze maatschappij’. Uit onderzoek van Eurobarometer blijkt dat 83 procent van de ondervraagden nepnieuws als een gevaar voor de democratie ziet. De afgelopen jaren zouden online-manipulatie en nepnieuws de verkiezingen in minstens achttien landen wereldwijd hebben beïnvloed. Kort geleden kwamen de praktijken van Cambridge Analytica aan het licht, het Britse adviesbureau dat weifelmoedige kiezers bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Brexit-referendum heeft bestookt met dubieuze informatie. Uit onderzoek van Eurobarometer blijkt dat 83 procent van de ondervraagden nepnieuws als een gevaar voor de democratie ziet

Speelbal Dat de Europese Commissie nu zo’n strak tijdschema hanteert (gedragscode in juli, resultaten in oktober) heeft alles te maken met de Europese parlementsverkiezingen van mei volgend jaar. Brussel wil voorkomen dat ook die een speelbal worden van ‘statelijke actoren’ zoals ze in onder meer Den Haag worden genoemd. Vaak wordt dan het Kremlin bedoeld, maar het speelveld is breder dan dat. De diplomatieke buitenlanddienst van de EU heeft de afgelopen jaren al pogingen ondernomen om op het Westen gerichte Russische propaganda te bestrijden. Die leverden omstreden resultaten op. Zo kwamen op een website waarmee nepnieuwsberichten in Europese media moesten worden ontmaskerd, abusievelijk ook enkele ‘bona fide’-berichten uit Nederlandse media terecht. Die zijn inmiddels verwijderd. Met haar nieuwste voorstellen hoopt de Europese Commissie ook de ‘media-geletterdheid’ onder burgers te vergroten, zodat zij beter zijn uitgerust om feiten van fictie te scheiden en dubieuze bronnen leren te wantrouwen. Er moet meer voorlichting op scholen komen en er zal een Europese Week van de Media-Geletterdheid worden gehouden.

De Europese Commissie heeft, onafhankelijk van de maatregelen tegen nepnieuws, ook een offensief gepresenteerd om de groeiende scepsis tegen inentingen te bestrijden. Eurocommissaris Andriukaitis wil dat alle EU-lidstaten uiterlijk in 2020 nationale of regionale vaccinatie-plannen hebben liggen waarmee onder meer de dekkingsgraad van inentingen tegen mazelen op zeker 95 procent moet komen. Deze zeer besmettelijke ziekte is aan een opmars bezig in Europa. Vorig jaar zijn er bijna vijftienduizend gevallen gemeld, de meeste in Roemenië en Italië. Over vaccinaties doen tal van alarmerende nepberichten de ronde, bijvoorbeeld dat kinderen er autistisch van zouden worden. “De goede werking van vaccinaties is geen kwestie van opinie”, zei Andriukaitis. “Het is een feit, zoals het een feit is dat de aarde om de zon draait.”

