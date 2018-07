Vertaling van brexit-document leest als de gebruiksaanwijzing van een goedkope printer

De regering-May heeft een samenvatting van het vorige week gepubliceerde Witboek, over de toekomstige relaties met de EU, in alle EU-talen vertaald, en de Nederlandse vertaling is werkelijk abominabel.

"Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie verlaten op 29 maart 2019 en beginnen met een nieuwe koers uit te stippelen in de wereld", zo luidt de eerste zin, gevolgd door: "De regering zal het resultaat hebben geleverd van het 2016 referendum – de grootste democratische werking in de geschiedenis van dit land."

Deze vrij­han­dels­zo­ne zal de unieke integrale toe­le­ve­rings­ke­tens en ‘precies op tijd’ procedures beschermen die zich hebben ontwikkelt door gans het VK en de EU Tekst uit het vorige week gepubliceerde Witboek

De fouten buitelen over elkaar heen In de zeven daaropvolgende pagina's van de door 'Her Majesty's Government' verspreide tekst wordt het niet veel beter, wat taal betreft. Kromme, soms onbegrijpelijke formuleringen (zeker voor een brexit-leek), d/t-fouten, anglicismen en tikfouten buitelen over elkaar heen. De tekst doet soms denken aan de krom vertaalde gebruiksaanwijzing van een goedkoop elektrisch apparaat. Zet u schrap. "Deze vrijhandelszone zal de unieke integrale toeleveringsketens en ‘precies op tijd’ procedures beschermen die zich hebben ontwikkelt door gans het VK en de EU gedurende de laatste 40 jaar, en werk en bestaansdmiddelen waarvan ze afhankelijk zijn, ervoor zorgend dat bedrijven aan beide kanten verder kunnen werken via hun actuele waarde- en aanbodketens."

Een publieksvriendelijke bedoeling Het document is publieksvriendelijk bedoeld, zodat EU-burgers in hun eigen taal op de hoogte zijn van de Britse inzet bij de onderhandelingen en meer begrip krijgen voor de achtergronden van de keuze om de EU te verlaten. De vertalingsactie was sowieso al een uitzonderlijk en veelgeprezen initiatief van Londen, gezien de Angelsaksische gewoonte om voetstoots aan te nemen dat iedereen op de wereld Engels spreekt. Over de kwaliteit van onder meer de Sloveense of Portugese vertaling kan deze krant niet zo snel oordelen, maar of het brexit-begrip onder de Nederlandse lezers met deze tekst erg zal toenemen, kan sterk worden betwijfeld. En dat terwijl de lat voor de officiële EU-tolken en -vertalers in Brussel zeer hoog ligt: die functionarissen moeten zware examens ondergaan. De Nederlandse vertalingen van EU-documenten zijn doorgaans om door een ringetje te halen, juridisch en grammaticaal welteverstaan. Aan hun eigen vertalingen te zien, zullen de Britten die diensten nog gaan missen.

