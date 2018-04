Nederlandse politiek overwegend positief over aanval op Syrië

Volgens PVV-leider Geert Wilders maakt het helemaal niets uit of Assad nu wordt aangevallen of niet. Hij komt alleen maar sterker te staan en daarom, meent Wilders, is het beter de grenzen in het Westen te sluiten, opdat extremisten niet hierheen komen.

De SP vindt het onaanvaardbaar dat de aanval plaatsvond terwijl een onderzoeksmissie van de OPCW, de organisatie ter bestrijding van chemische wapens, op missie is in Syrië. SP-Kamerlid Sadet Karabulut kondigde zaterdag onmiddellijk aan deze week een debat met het kabinet te willen over de gevolgen van de aanval. "Er wordt gegokt met de veiligheid van miljoenen mensen in een vuil geopolitiek spel waarvan niemand de gevolgen kan overzien", aldus Karabulut.