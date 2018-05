Nederlandse immigrant leidt demonstratie tegen Hongaarse regering

Die rol had Wintermans, die sinds 1996 in Hongarije woont, een paar maanden geleden niet voorzien. Hij ging weliswaar altijd naar de demonstraties in zijn woonstad Pécs, maar hield daar bewust zijn mond. "Ik vond dat de Hongaren het moesten doen. Maar de dag na de verkiezingen was ik echt in tranen. Ik heb vier Hongaarse kinderen. Voor hen kom ik in actie."

De 53-jarige Wintermans is een bekende figuur in het pakweg 150.000 inwoners tellende Pécs. Vijf jaar lang organiseerde hij er jaarlijks een tulpenfestival en verrijkte de stad zo met een kwart miljoen bloembollen. Hij doceerde aan de universiteit, fietste van Essen via Pécs naar Istanboel toen die drie steden samen culturele hoofdstad van Europa waren en heeft in een naburig dorp een eigen museum, gewijd aan de kleurrijke vloertegels die je in veel oude huizen aantreft.

Wintermans is gevraagd zich kandidaat te stellen voor het bur­ge­mees­ter­schap; hij sluit niet uit dat hij het doet

De demonstratie van zondag was de eerste van een reeks demonstraties dezer dagen in Boedapest en grotere Hongaarse steden in verband met de beëdiging van het nieuwe parlement vandaag. Wintermans rolde min of meer in de organisatie van het protest.

"Een paar dagen na de verkiezingen was er een demonstratie, daar zochten ze een spreker voor." Bijna niemand durfde het aan, dus zei hij maar ja. Hij sprak er die eerste keer over dat hij het huidige Hongarije geen toekomst voor zijn zoontje ziet, over zijn verdriet dat zoveel mensen zich bang hebben laten maken met leugens over migranten en uit angst Fidesz hebben gestemd, en over de noodzaak om burgermoed te tonen.

De Hongaarse premier Viktor Orbán, leider van regeringspartij Fidesz.

Wat hij zei, kwam zichtbaar uit zijn hart en de reacties waren zo positief dat hij het initiatief nam voor de tweede demonstratie afgelopen zondag. Die had vooral de uit belastinggeld gefinancierde Fidesz-propaganda als thema.

Wintermans is niet naïef. Hij was voorbereid op alle rotzooi die hij op Facebook over zich heen zou krijgen. Die varieert van foto's van drollen tot de beschuldiging dat hij een buitenlandse agent, dan wel Jood of drugsgebruiker is. "Dat zijn trouwens grotendeels betaalde trollen met een groot aantal accounts. Het doet me weinig", zegt hij.

Ironie Tegenover de scheldpartijen staan zeer positieve reacties, waaronder het verzoek om zich kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hij sluit niet helemaal uit dat hij dat doet. De ironie van het idee, een migrant als burgemeester van een van de grotere steden, spreekt hem aan. En hij wil zich graag voor de stad inzetten. Tegelijk weet hij dat juist dat heel moeilijk zou worden. Pécs is failliet gegaan onder de huidige Fidesz-burgemeester Zsolt Pava - Wintermans stemde ooit nog op hem - en wordt feitelijk vanuit Boedapest bestuurd. "Geld is er niet en een burgemeester die niet van Fidesz is, hoeft geen enkele steun van de regering te verwachten. Als ik het doe, dan alleen na een stevig gesprek met mijn vrouw en met de steun van minstens 20.000 mensen. En mensen zullen me moeten kiezen terwijl ik behalve bloed, zweet en tranen niets kan beloven."

