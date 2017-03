Nederlandse aanhang Erdogan: geen begrip voor afwijzen bezoek minister aan Nederland

Er zijn nog geen officiële plannen, maar Mustafa Aslan, in Nederland campagneleider voor het referendum namens de AK-partij van president Erdogan, sluit niet uit dat ook de president zelf naar Nederland komt om uitleg te geven over het aanstaande referendum in Turkije. Daarmee zou de huidige diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland een nieuwe dimensie krijgen.

Lees verder na de advertentie

Nederlanders met een Turks paspoort kunnen op 16 april stemmen over een nieuwe grondwet. Stemmen zei in meerderheid vóór, dan krijgt Turkije een nieuw presidentieel systeem en Erdogan meer macht. Omdat veel Turken met stemrecht in Nederland en ook Duitsland wonen, is zijn aanhang actief om mensen aan te zetten ‘ja’ te stemmen.

Niet welkom in Nederland Aslan zegt ‘diep gechoqueerd’ te zijn door de mededeling van premier Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Bert Koenders gisteravond dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu volgende week niet welkom is in Rotterdam om campagne te voeren voor dat referendum. De Nederlandse publieke ruimte is geen plek voor buitenlandse politieke campagnes, aldus de Nederlandse uitleg. De Nederlandse publieke ruimte is geen plek voor buitenlandse politieke campagnes, aldus de Nederlandse uitleg. Aslan begrijpt dit niet. Hij sluit zich aan bij de Turkse minister die vandaag liet weten dat Nederland hem of andere Turkse politici niet kan tegenhouden om campagne te voeren. “Net zo goed als mensen uit het nee-kamp bijeenkomsten mogen organiseren, mogen mensen uit het ja-kamp dat toch ook? In augustus hebben wij nog een bijeenkomst gehad met politici van de AK-partij, toen was er geen enkel probleem. Ik begrijp er niks van. Er zijn geen wetten of verdragen waarin staat dat dit niet zou mogen.” De campagne voor het referendum wordt in Nederland al volop gevoerd, gisteravond met een besloten bijeenkomst in Deventer, vanavond in Amsterdam en volgende week in Rotterdam, vertelt Aslan. Op die laatste, nu omstreden, bijeenkomst worden circa 1000 Nederlandse Turken verwacht. In Duitsland zijn verschillende bijeenkomsten met Turkse politici verboden. Dat leidde tot dreigementen aan het adres van de betrokken gemeenten. In Duitsland zijn verschillende bijeenkomsten met Turkse politici verboden.

Verdeeldheid Turkse gemeenschap Saniye Calkin, sympathisant van de Hizmet-beweging, aanhanger van het gedachtegoed van Fetullah Gülen, is juist blij met de afwerende houding van de Nederlandse regering. President Erdogan noemt Gülen en zijn aanhang vaak terroristen en denkt terrorisme beter te kunnen bestrijden als hij dit referendum wint, zegt zij. “Als Erdogan meer macht krijgt is het niet alleen voor ons, maar voor alle democratisch gezindten slecht nieuws.” De spanningen en de verdeeldheid in de Turkse gemeenschap in Nederland zijn al heel erg groot, vervolgt zij. “De komst van dit soort politici uit Turkije die campagne voeren voor Erdogan zal de verdeeldheid nog meer doen toenemen. Dat moeten we hier niet willen. 15 maart is belangrijk voor onze Nederlandse democratie. Ik doe een beroep op iedereen om te stemmen voor de verkiezingen hier in plaats van voor referenda in Turkije.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.