Nederlands ingrijpen op Curaçao komt dichterbij

Op een voor het eiland omvangrijke manifestatie eisten ruim duizend demonstranten deze week vrije verkiezingen. Zij lieten zich toespreken door de vertegenwoordigers van de op Curaçao machtige vakbonden. Ook de Kamer van Koophandel, op het eiland vergelijkbaar met werkgeversorganisatie VNO, sluit zich aan bij de oproep voor vrije verkiezingen. Daarnaast hebben 700 burgers zich als eisende partij aangesloten bij een zogenaamde class-action, een massa-rechtszaak waarin het doorgaan van de verkiezingen wordt geëist.

Voorbereiding verkiezingen

De spanning op het eiland is ontstaan nadat minister Norberto Ribeiro (van Bestuur) het Hoofdstembureau opdracht heeft gegeven de voorbereidingen van de al geplande verkiezingen per direct te staken. De ambtenaren weigeren dit, omdat zij loyaal zijn aan gouverneur Lucille George-Wout. Die heeft het kabinetsbesluit tot opschorting van de verkiezingen niet ondertekend en dit voor vernietiging voorgedragen aan Rijksministerraad. Daarin zitten de Nederlandse ministers, aangevuld met die uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao.

De Rijksministerraad komt vrijdag in Den Haag bijeen en zal zeer waarschijnlijk de gouverneur steunen. De verwachting is echter dat de Rijksministerraad nog verder gaat en met een zogenaamde ‘aanwijzing’ de organisatie van de Curaçaose verkiezingen volledig in handen legt van de gouverneur. In dat geval komt de tijdelijke regering die door de corrupte Schotte wordt aangestuurd, buiten spel te staan. Of hij dat zal accepteren is de vraag. De huidige premier Gilmar ‘Pik’ Pisas, stroman van Schotte, heeft gedreigd met chaos als de verkiezingen met hulp van Nederland toch doorgang kunnen vinden.