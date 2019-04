Nederlanders willen lekker in de EU blijven

Gemiddeld is de steun voor de Unie met tweederde van de Europeanen in dertig jaar niet zo hoog geweest. Alleen de laatste maanden komt daar bij een klein deel van de landen een beetje de klad in.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt uit de nieuwste Eurobarometer, een grootschalige peiling in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei. Onderzoekers van adviesbureau Kantor Public interviewden liefst 27 duizend Europeanen om tot hun rapport te komen. In een bijgeleverd commentaar kunnen de onderzoekers hun uitslagen maar moeilijk rijmen met de opkomst van allerhande anti-EU-partijen. Misschien krijgt slecht nieuws over steun aan de EU gewoon wat meer aandacht in de media, opperen ze dan maar.

Qua EU-enthousiasme is het Verenigd Koninkrijk het zwarte schaap van de club. Iets wat in het verleden ook weleens tijdens een referendum naar voren is gekomen, natuurlijk. Nu zegt slechts 45 procent te zullen stemmen voor een ‘bremain’ als ze daar de kans voor zouden krijgen. Afgelopen september was dat nog 53 procent. Veruit de meeste andere EU-landen zijn in het laatste halfjaar juist positiever geworden over hun lidmaatschap, wellicht door de voortdurende brexit-soap. Van alle lidstaten geven Nederlanders het vaakst aan dat ze ‘waarschijnlijk’ of ‘hoogstwaarschijnlijk’ zullen stemmen in mei. Maar dan moeten ze de verkiezingsdatum (in Nederland 23 mei) wel even goed in de agenda zetten. Maar 12 procent wist die te noemen. De slechtste score van alle lidstaten.

Lees ook: