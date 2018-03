Nederlanders hebben liever niet dat allochtonen de politiek ingaan

Anderhalve week vóór de gemeenteraadsverkiezingen toont Paul Hindriks in zijn proefschrift aan dat mensen met een Nederlandse achtergrond negatief reageren op de politieke participatie van mensen met een migratie- en moslimachtergrond. Etnische minderheden verwelkomen elkáár overigens ook niet bepaald met open armen in de politieke arena, ziet Hindriks, maar zij voelen zich niet door elkaar bedreigd.

U baseert zich op zeven onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Hoe bent u te werk gegaan?

"Alle onderzoeken zijn gebaseerd op enquêtes en statistische analyses. In vijf onderzoeken heb ik een soort experiment gedaan waarin we mensen een 'recent krantenbericht' hebben voorgelegd waarin ene Ahmed aan het woord was. Hij vertelde hij dat hij dertig jaar oud is, moslim, net als zijn ouders in Turkije geboren, maar nu al zo'n twintig jaar in Nederland. Vervolgens werd hem gevraagd of hij het belangrijk vindt dat moslims in Nederland politiek actief zijn. Zijn antwoorden waren verschillend in de diverse nep-artikelen. Soms vond hij van wel, soms niet. Soms vond hij dat moslims een eigen partij moesten oprichten, andere keren zei hij dat moslims beter lid kunnen worden van al bestaande partijen. Tot slot vroegen we de deelnemers wat ze nou van Ahmed vonden, natuurlijk zonder dat zij wisten dat andere mensen een andere variant van dit neppe krantenbericht hadden gelezen. Keer op keer lieten de resultaten zien dat vooral etnische Nederlanders negatiever waren over Ahmed, als die vond dat moslims op de een of andere manier politiek actief zouden moeten zijn."

