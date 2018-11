Nederland steunt het migratiepact van de VN, maar geeft wel een stemverklaring af

Dat het kabinet zich achter dit pact schaart, was de laatste weken onzeker geworden. In het document staan vooral algemene afspraken en beloftes om migratie te reguleren. VVD en CDA zijn bang dat het pact leidt tot meer ongewenste migratie. Wat deze coalitiepartijen niet willen is dat asielzoekers het migratiepact gebruiken om bij de rechter verblijf in Nederland af te dwingen. Met name D66 is een uitgesproken voorstander van het pact van Marrakesh.

Oostenrijk heeft de steun aan de mi­gra­tie­af­spra­ken reeds ingetrokken

Harbers heeft de afgelopen week gebruikt om de coalitiepartijen op een lijn te krijgen. De oplossing is gevonden. Haagse bronnen melden naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant dat Nederland met een aanvullende stemverklaring komt. VVD en CDA vinden deze zogeheten explanation of position nodig om te benadrukken dat het pact niet kan worden gebruikt in individuele asielprocedures.

Oppositiepartijen De coalitiepartijen willen het zekere voor het onzekere nemen. CDA en met name VVD voelen de druk van de rechtse oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie, die stevig tekeergaan tegen het kabinet en Harbers in het bijzonder. De PVV rept over het ‘zelfmoordpact van Marrakesh’. Ook in andere, vooral Europese landen broeit de discussie. Oostenrijk heeft de steun aan de migratieafspraken reeds ingetrokken. Het is de bedoeling dat de ministerraad vrijdag praat over het pact en de Nederlandse opstelling. De verwachting is dat Harbers daarna toelicht waarom een aanvullende verklaring nodig zou zijn. Het kabinet laat ook een juridische analyse uitvoeren over de exacte consequenties van de afspraken in het pact. De uitkomst daarvan wordt begin volgende week verwacht. De Tweede Kamer vergadert naar alle waarschijnlijkheid dinsdagmiddag over het pact van Marrakesh. PVV en FvD hebben al laten weten dat ze geen genoegen nemen met een aanvullende verklaring. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma komt tijdens dat debat met een motie van wantrouwen tegen het kabinet, zo liet hij donderdag weten.

