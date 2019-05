Nederlandse kiezer naar de stembus voor Europees Parlement

In totaal mogen de komende dagen meer dan 400 miljoen kiezers uit de 28 EU-landen hun stem uitbrengen. De inwoners van 21 lidstaten stemmen pas zondag. In totaal staan er op 63 stations stembureaus. Het stembureau op het station in Castricum ging als eerste open, om middernacht.De stembureaus sluiten om 21.00 uur. De officiële uitslagen mogen pas naar buiten worden gebracht nadat zondagavond om 23.00 uur de laatste stembureaus in Italië zijn dichtgegaan.

In ons land kunnen kiezers ook weer op stations terecht om hun stem uit te brengen. Bij de stembureaus op de treinstations in de vier grote steden staan donderdagochtend geen lange rijen met kiezers die hun stem willen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. Volgens de NS lijkt het bij deze stembureaus in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag iets rustiger dan bij de laatste verkiezingen, voor de Provinciale Staten. Het lijkt allemaal soepel te verlopen en loopt lekker door, aldus de NS-zegvrouw.

‘Slapen doe ik in de auto’

Frans Timmermans, lijsttrekker van de PvdA bij de Europese verkiezingen, bracht zijn stem vanmorgen uit op zijn oude school, het Bernardinuscollege in Heerlen. Timmermans is een van de zogenoemde Spitzenkandidaten. Hij wil voorzitter van de Europese Commissie worden. Daarvoor zouden de sociaaldemocraten de grootste fractie in het Europees Parlement moeten worden.

“Dit is voor het eerst dat ik op mezelf stem. Ik wil president van de Europese Commisie worden en heb geen plan B”, zei hij voor hij zijn stem uitbracht. “Als voorzitter wil ik vooral de klimaatcrisis op de agenda zetten en grote bedrijven belasting laten betalen.”

Timmermans verwacht dat de verkiezingen een nek-aan-nekrace tussen conservatieven en sociaaldemocraten worden. Nadat hij had gestemd, vertrok hij direct naar Spanje waar hij campagne gaat voeren. Vrijdag doet hij dat in Italië, zaterdag in Oostenrijk. “Slapen doe ik in de auto”, aldus Timmermans.

© EPA

Ook Jesse Klaver bracht zijn stem uit. De fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer deed dat in het Huis van Europa in Den Haag, niet ver van het Binnenhof. In het Huis van Europa zit een vertegenwoordiging van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Klaver droeg bij het stemmen zijn pasgeboren zoontje in een draagdoek.

© ANP

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), heeft zijn stem uitgebracht in de Posthoornkerk in Amsterdam. Forum voor Democratie doet voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Baudet is lijstduwer. Lijsttrekker Dirk Jan Eppink zat van 2009 tot 2014 in het Europees Parlement voor de Belgische partij Lijst Dedecker. In 2014 was hij lijstduwer voor de VVD.

© ANP

PVV-leider Geert Wilders heeft ook zijn stem uitgebracht voor de Europese verkiezingen. Hij deed dat in basisschool De Meerpaal in de wijk Duindorp in Den Haag. De PVV krijgt in die buurt vaak veel stemmen. Bij de vorige Europese verkiezingen, vijf jaar geleden, werd de Partij voor de Vrijheid de derde partij van het land, na D66 en CDA. De partij kreeg vier zetels. Nu staat de partij van Wilders in de peilingen op één of twee Europese zetels.