Nederland moet na 2020 fors meer aan EU betalen, Tweede Kamer kritisch

Nederland profiteert nu nog een jaarlijkse EU-korting van 1 miljard, die bedoeld is voor landen die in verhouding meer afdragen aan Brussel dan ze terugkrijgen, maar die korting verdwijnt. En van de douanerechten mag Den Haag straks nog maar 10 procent houden, in plaats van de huidige 20 procent.

De EU-landen moeten in die zeven jaar totaal bijna 1300 miljard euro in de Brusselse pot storten, zo'n 300 miljard meer dan in de lopende meerjarenbegroting van 2014 tot en met 2020. De Nederlandse regering wil juist bezuinigen op het EU-budget en heeft meermaals gezegd niet te willen opdraaien voor het vertrek van de Britten uit de EU. Daardoor komt na 2020 jaarlijks circa 13 miljard euro minder binnen.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en zijn begrotingscommissaris Günther Oettinger presenteerden de voorstellen maandag in het EU-parlement dat met het pakket moet instemmen. Het is een 'evenwichtig en rechtvaardig' voorstel, aldus Juncker.

Het is tijd dat de oude Europese economie van land­bouw­sub­si­dies plaatsmaakt voor de nieuwe economie van kennisdeling en innovatie D66-Kamerlid Kees Verhoeven

Brexit De ruime verhoging is volgens Oettinger nodig om de kosten van de brexit op te vangen en 'nieuwe uitdagingen' als versterkte grensbewaking aan de randen van de EU en migratie. Daar is tot 2021 13 miljard voor beschikbaar maar dat moet omhoog naar 35 miljard euro, onder meer voor uitbreiding van de Europese kust-en grenswacht van 1200 mensen naar 10.000. Er gaat ook meer naar onderzoek, innovatie en investeringen. De commissie stel voor 5 procent te snijden in de landbouw en 7 procent in regionale ontwikkeling. De directe steun aan boeren moet met 4 procent omlaag. Subsidies worden gekoppeld aan goed gedrag van lidstaten, zowel bij de opname van migranten als milieubeleid, bestrijding van jeugdwerkloosheid en zich houden aan democratische waarden.

Bizar De Tweede Kamer is weinig positief over de plannen voor een nieuwe EU-begroting. SP-Kamerlid Renske Leijten noemt het 'bizar' dat het budget groeit, terwijl Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. Ook coalitiepartner ChristenUnie wil dat de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Commissie niet groter, maar juist kleiner wordt, aldus Kamerlid Stieneke van der Graaf, die ook pleit voor een 'eerlijker' verdeling van de lasten over de lidstaten. De tegenstelling tussen betalers en ontvangers is te groot CDA-Europarlementariër Wim van de Camp Zelfs D66, de meest pro-Europese partij in het parlement, is kritisch, maar dan om andere redenen. Kees Verhoeven stelt dat de Unie te veel in oude patronen blijft hangen. "Het is tijd dat de oude Europese economie van landbouwsubsidies plaatsmaakt voor de nieuwe economie van kennisdeling en innovatie." Ook D66 wil liever niet meer afdragen aan Brussel, maar Verhoeven noemt het bij voorbaat uitsluiten van een hogere bijdrage 'onverstandig'. Ook Nederlandse Europarlementariërs reageren ontevreden. CDA-begrotingswoordvoerder Wim van de Camp heeft kritiek op de beoogde afschaffing van de jaarlijkse korting van 1 miljard voor Nederland. "Het is onvermijdelijk dat Oost- en Zuid-Europese landen meer gaan betalen aan de EU-begroting. De tegenstelling tussen betalers en ontvangers is te groot." De PvdA vindt de voorgestelde bezuiniging op landbouw van 6 procent te weinig. Maar de delegatie is blij dat Brussel lidstaten wil korten die de rechtsstaat niet respecteren. Kati Piri: "Landen die de kernwaarden van de EU schenden gaan dit in hun portemonnee voelen." Bas Eickhout van GroenLinks wil een radicalere modernisering. "Landbouwsubsidies moeten naar kleinschalige en duurzame landbouw." Volgens Antonio Tajani, de voorzitter van het Europarlement, is het door de Europese Commissie voorgestelde budget van 2021 tot en met 2027 van totaal bijna 1300 miljard euro onvoldoende. Het parlement wil een pot van 1,3 procent van het gezamenlijke 'inkomen' van de EU-landen (bbp), terwijl de commissie op 1,11 procent komt.