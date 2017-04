Nederland laat Eritreeër liever niet toe, maar hij heeft wel een visum

Uit de tekst die het departement vanmiddag verspreidde, blijkt dat Nederland behoorlijk met de kwestie in haar maag zit. Na de uitzetting van de Turkse minister voor gezinszaken Fatma Kaya die drie weken geleden in Rotterdam op campagne wilde voor een ‘ja’ bij het Turkse referendum, waren de ogen gericht op de komst van de Eritreeër. Ook deze vertegenwoordiger komt namens een buitenlandse overheid de politiek uitdragen van het heersende regime, terwijl Nederland veel vluchtelingen kent die die regering juist zijn ontvlucht.

Na hoog diplomatiek overleg moest Buitenlandse Zaken gisteren tot de conclusie komen dat ze Yemane Gebreab liever ziet gaan dan komen omdat hij een vertegenwoordiger is van een regering die de mensenrechten niet respecteert. ‘Het kabinet vindt het bezoek van de heer Gebreab dan ook ongemakkelijk, omdat een hoge Eritrese ambtenaar Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten’, aldus de verklaring. Het bezoek van Gebreab zal daarom door Nederland niet worden gefaciliteerd (hij krijgt geen escorte en moet het zonder beveiligers doen). Ook zal hij niet door de Nederlandse regering of door hoge ambtenaren worden ontvangen.

Gebreab, de tweede man van Eritrea, is te gast op een bijeenkomst van jongerenafdeling YFPDJ. Die organiseert de samenkomsten eens per jaar, steeds in een ander Europees land. Ze zijn volgens de organisatie bedoeld om ‘Eritrese jongeren te activeren en actief te betrekken bij het dienen van hun gemeenschappen en het dienen van het belang van Eritrea.’

Lange arm van Eritrea

Critici denken dat het regime op deze manier grip wil krijgen op de diaspora van Eritreeërs in Europa. De Nederlandse regering kwam na de publicatie van het rapport ‘Niets is wat het lijkt’ dat in opdracht van minister Asscher (integratie) in 2016 werd uitgebracht, ook tot de conclusie dat via de Eritrese ambassade vergaande controle op naar Nederland gevluchte landgenoten wordt uitgeoefend. Er zou daarom sprake zijn van ‘een lange arm’.

In veel gevallen worden zij zelfs onder druk gezet om belasting te betalen aan het moederland. Er wonen in Nederland zo’n 20.0000 Eritreeërs. De grootste groep kwam in de jaren tachtig, de laatste grote instroom begon in 2014 en duurt nog voort.