Nederland krijgt het stempel ‘onevenwichtig’ van de Europese Commissie

Hoewel de hardste tikken neerkomen op de vingers van Italië, Griekenland en Cyprus, is de Europese Commissie ook slecht te spreken over de Nederlandse inspanningen om hardnekkige economische gebreken weg te werken. Dat blijkt het het ‘winterpakket’ dat de commissie gisteren heeft gepresenteerd. In deze jaarlijkse tussenrapporten evalueert Brussel het macro-economische beleid van alle lidstaten.

“Het hoge niveau van private schulden en het grote overschot op de lopende rekening blijven bronnen van onevenwichtigheden”, aldus de Europese Commissie. Vrij vertaald: Nederlanders blijven tot in hun oren in de hypotheekschuld zitten en exporteren veel meer dan ze importeren.

Door de economische groei leek die hypotheekschuldenlast lichter te worden, maar door de gestegen huizenprijzen is die ontwikkeling weer tenietgedaan. Nederland blijft binnen Europa een van de grootste zorgenkindjes als het om hypotheekschuld gaat.

De Europese Commissie ziet tegelijk dat de reële loonstijgingen in Nederland matig zijn, wat ook al weinig prikkels geeft voor het aflossen van schulden. Brussel is wel te spreken over het versnelde terugdringen van de hypotheekrenteaftrek, een systeem dat volgens de commissie neerkomt op een vorm van schulddiscriminatie (huizenkopers worden bevoordeeld ten opzichte van andere debiteuren).

Onevenwichtig De Brusselse zorgen over de hypotheekschuld zijn niet nieuw. Dat geldt ook voor de kanttekeningen bij de ‘te flexibele arbeidsmarkt met veel zelfstandigen’. Met name de soms gebrekkige verzekeringen van zzp’ers voor bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid blijven een risico. Nederland is een van de tien landen die van de Europese Commissie het stempel ‘macro-economische onevenwichtigheden’ hebben gekregen, naast onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Cyprus, Griekenland en Italië is zelfs sprake van ‘buitensporige onevenwichtigheden’. Veel aandacht ging gisteren weer uit naar Italië, waar sinds juni vorig jaar een regering aan de macht is die zich openlijk afzet tegen de Europese Commissie met haar schoolse rapporten en ‘winterpakketten’. Dat weerhield de betrokken Eurocommissarissen er niet van ook nu weer streng te zijn. Pierre Moscovici sprak van een ‘gebrek aan vooruitgang in de aanpak van deze uitdagingen’, vooral de torenhoge staatsschuld. Die neemt eerder toe dan af. Ook de economische groeiprognose voor dit jaar, door Rome rooskleurig voorgesteld, valt tegen. Griekenland zag in augustus vorig jaar weliswaar een einde komen aan het derde Europese steunpakket, maar ligt nog wel onder een vergrootglas. En het gaat nog steeds niet helemaal goed, vooral niet met de financiële sector. Daarmee staat een halfjaarlijkse uitbetaling van een miljard euro (voortvloeiend uit een afspraak uit 2012 over ECB-rendementen op Griekse staatsobligaties) dit keer op losse schroeven.

