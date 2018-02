Nederland komt met regels tegen brievenbusfirma

Staatssecretaris Menno Snel van financiën kondigde gisteren in een aantal brieven aan de Kamer een hele reeks maatregelen aan om belastingontwijking in en via Nederland te bestrijden. De maatregelen treffen niet alleen grote multinationale bedrijven, maar ook veel artiesten die vanwege de gunstige belastingregels hun bedrijf in Nederland gevestigd hebben.

Tot nu toe hoeft iemand in Nederland geen belasting te betalen over royalty's. Voor grote internationale artiesten als U2 en The Rolling Stones, maar ook voor veel bedrijven aanleiding om hier het bedrijf te vestigen dat royalty's op muziek, maar ook op recepten voor koffie (Starbucks) in eigendom heeft.

Dat is in 2021 afgelopen, kondigt Snel aan. Er komt een Nederlandse heffing en bovendien kondigt hij aan een bronbelasting in te willen voeren. Daarmee wordt voorkomen dat via Nederland geld wordt doorgesluisd naar fiscaal zeer vriendelijke landen, zoals de Kaaimaneilanden. Het gaat dan overigens niet alleen om royalty's, maar ook om bedrijfswinsten en rente die een bedrijf zogenaamd betaald heeft via een andere vestiging in een land met nauwelijks belastingheffing.

Doorbraak Dergelijke mogelijkheden zijn de reden dat Nederland door veel andere landen wordt gezien als een belastingparadijs. Het verzet daartegen nam de afgelopen jaren snel toe. Nederland deed mee aan pogingen van internationale organisaties als de OESO om belastingontwijking tegen te gaan, maar niet enthousiast en in kleine stapjes. De nu voorgestelde maatregelen zijn een doorbraak. Wordt bij een bedrijf of persoon geconstateerd dat de belastingregels in Nederland worden misbruikt om belasting te ontwijken, dan zal Nederland zelf belasting heffen, zo kondigt Snel in zijn brieven aan de Kamer aan. Ook dan wil hij het instrument van bronbelasting toepassen. Nederland gaat verder dan de Europese Unie bij aftrek voor rente van de winstbelasting. In Europees verband is afgesproken dat het minimumbedrag aan rente dat van de winst sowieso mag worden afgetrokken drie miljoen euro wordt. Nederland legt het minimum nu bij één miljoen euro, zo kondigt Snel aan. De maatregel gaat ook gelden voor al bestaande leningen. Het kabinet wil zo voorkomen dat bedrijven betaalde rente laten neerslaan in een land met een hoog belastingtarief en dat het bedrijf dat de rente ontvangt in een land zit met een laag tarief. Dat winkelen tussen landen met de gunstigste tarieven betekent veel misgelopen belastinginkomsten voor tal van landen. Ook de praktijk waarbij winsten over activa worden doorgesluisd naar landen met lage belastingtarieven gaat Snel bestrijden. Het ver­scho­nings­recht van notarissen en advocaten wordt aangescherpt en aan hen opgelegde boetes worden openbaar gemaakt In zijn brief kondigt Snel veel meer maatregelen aan die moeten voorkomen dat bedrijven schuiven met kapitaal naar een land met een gunstig belastingklimaat. Zo kan het nu nog voorkomen dat kosten in meerdere landen tegelijk worden afgetrokken van de winst. Deze zogeheten hybridemismatches wil Snel uit de wereld helpen, maar dat is zeer ingewikkeld. Hij kondigt dan ook aan daar ruim de tijd voor te willen nemen.