Nederland kent nog altijd geen vrouwelijke premier, maar er waren kansen genoeg

"U kijkt zo lief", zei premier Jan Peter Balkenende toen hij tijdens een verkiezingsdebat in 2010 het antwoord op een vraag van debatleider Mariëlle Tweebeeke schuldig moest blijven. Verslaggever Wouke van Scherrenburg kreeg na vasthoudendheid van Pim 'vergis je niet, ik word de minister-president van dit land' Fortuyn de opmerking: "Mevrouwtje, ga lekker naar huis, koken. Veel beter."

Soortgelijke reacties van een vrouwelijke premier op mannelijke verslaggevers zijn er niet. Simpelweg omdat Nederland bijna honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht nog nooit een vrouwelijke minister-president heeft gehad. Alle 39 kabinetten sinds de invoering van het vrouwenkiesrecht werden geleid door een man.

De eerste vrouwelijke vicepremier stond pas op het bordes bij de beëdiging van het tweede paarse kabinet in 1998

Terwijl Nederland in de tweede helft van de jaren zestig zomaar het derde land in de wereld had kunnen zijn met een niet-mannelijke kabinetsleider. Na de dramatisch verlopen Tweede-Kamerverkiezingen van 15 februari 1967 (acht zetels verlies) leek de KVP toch de aangewezen partij om de premier van een nieuw kabinet te leveren. De linkervleugel van de partij vond Marga Klompé de aangewezen kandidaat.

Marga Klompé © ANP

Maar ook partijleider Norbert Schmelzer noemde haar in gesprek met informateur Jelle Zijlstra naast Piet de Jong als optie. Klompé, als altijd van ongeveer alles op de hoogte, hield zelf de boot af. Ze vond zichzelf onvoldoende financieel-economisch onderlegd, "hetgeen ik in de gegeven omstandigheden wel noodzakelijk acht". En bovendien: "De situatie is psychologisch niet rijp om een vrouw minister-president te maken".

De journalist Jan Rogier betreurde het achteraf: "Zij heeft niet bereikt waar zij krachtens haar politieke capaciteiten recht op zou hebben gehad, ware zij geen vrouw geweest, namelijk op de post van minister-president. Als een De Quay, een Marijnen en een De Jong daar kunnen zitten, is een Klompé er bijna te goed voor." Helemaal ongelijk had hij niet. Klompé had in 1967 zeven jaar ervaring als minister, De Quay tweeënhalve maand, Marijnen vier jaar en De Jong bijna vier jaar. Klompé las uit gewoonte altijd alle stukken voor de ministerraad en zat dus goed in de dossiers, ook financieel-economisch. En Klompé had al van voor haar ministerschap buitenlandervaring, ook toen al -zij het minder dan tegenwoordig - een pre voor een premier.

In 1973 bood formateur Jaap Burger (PvdA) Klompé nog de post van vicepremier in het kabinet-Den Uyl aan. Ze had echter al definitief afscheid genomen van de actieve politiek. Klompé's partijgenoot Dries van Agt werd vicepremier namens de KVP.

Het is een meisje De eerste vrouwelijke vicepremier stond pas op het bordes bij de beëdiging van het tweede paarse kabinet in 1998. Het waren er meteen twee: Annemarie Jorritsma (VVD) en Els Borst (D66). Laatstgenoemde werd vier jaar later ook de eerste (en laatste) vrouw die in haar eentje een regeringspartij ging leiden. De zin waarmee haar voorganger Hans van Mierlo de nieuwe lijsttrekker aankondigde werd legendarisch: 'Het is een meisje geworden en we noemen haar Els'. Een mannelijke voorman was waarschijnlijk niet aangekondigd als 'jongetje'. Rita Verdonk © ANP Als één vrouw in het decennium daarna openlijk aasde op het Torentje, dan was het wel Rita Verdonk. Vanwege haar geharnaste standpunten had ze de Thatcheriaanse bijnaam 'IJzeren Rita' gekregen. Daarmee had ze een stevige populariteit opgebouwd bij onder meer de achterban van haar eigen partij en kiezers die na de moord op Pim Fortuyn en de teloorgang van diens LPF daarna verweesd waren achtergebleven. Verdonk maakte geen geheim van haar ambities en nam het in de lijsttrekkersverkiezingen van de VVD in 2006 op tegen toenmalig staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte. Die won nipt: 51,5 tegen 45,7 procent. Het weerhield Verdonk, nummer twee op de lijst, niet van een stevige persoonlijke campagne. Het leidde tot een unicum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis: Verdonk haalde ruim 620.555 stemmen, bijna 70.000 meer dan lijsttrekker Rutte. De VVD verkeerde in crisis, helemaal toen de nummer twee zich korte tijd later in een Haags café presenteerde als de aangewezen persoon om haar partij uit het moeras te trekken: "De kiezer heeft gesproken. Ik zie dat als steun voor mijn beleid. Ik ben in staat om van de VVD de grootste partij te maken." Neelie Kroes zou een premierschap nooit weigeren met Klompé's argument dat de tijd nog niet rijp was De coup mislukte. De verwarring in liberale kringen bleef. Rutte worstelde met de partij en zichzelf, terwijl Wilders' Partij Voor de Vrijheid (PVV) opkwam en Verdonks eigen partij Trots Op Nederland (TON) op een zeker moment tweede stond in de peilingen. Misschien kon bij de VVD-veteraan Neelie Kroes het tij keren. 'Neelie redt ons' kopte HP/De Tijd in september 2009. Ook Rutte zelf hintte erop dat niet hij, maar Opstelten of Kroes in het geval van een VVD-premierschap ook kandidaten waren. De partijleider zelf kon dan Bolkesteiniaans in de Kamer blijven zitten.

Seksistische predicaten Kroes kon in elk geval bogen op enorme ervaring als Tweede-Kamerlid (1971-1977), staatssecretaris (1977-1981), minister (1982-1989) en Eurocommissaris (sinds 2004). In die jaren kreeg ze zo ongeveer alle mogelijke seksistische predicaten opgeplakt: van 'flirt' tot 'Neelie Split-Kroes' (vanwege haar kleding), van 'haaibaai' (vanwege vermeende verwaarlozing van haar zoon) tot 'boze fee' ten tijde van affaires waarbij ze betrokken zou zijn. Haar oud-premier Lubbers noemde haar "geen katje om zonder handschoenen aan te pakken". Over de vrouwenzaak was Kroes in de loop der tijd fundamenteel anders gaan denken. Ze vond aanvankelijk dat feministen te veel naar de samenleving keken en te weinig naar zichzelf. "Het is een beetje gemakkelijk: laat eerst de maatschappij maar veranderen en dan ik. Je moet zelf knokken." In latere jaren raakte Kroes overtuigd van de werking van allerhande mechanismen die de doorstroom van vrouwen naar de top belemmerden. Ze sprak zich ook steeds vaker erover uit. Kroes zou een premierschap nooit weigeren met Klompé's argument dat de tijd psychologisch nog niet rijp was voor een vrouw als minister-president. Ze toonde zich bij vragen van de pers niet afwijzend, maar vond speculeren zinloos: "Laten we de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is". Rutte kreeg echter voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2010 het lek boven en maakte van de VVD voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij. Hij ging na de formatie zelf leidinggeven aan het door de PVV gedoogde kabinet van VVD en CDA. Van Verdonks gedroomde premierschap en haar partij was niets over: TON haalde geen enkele zetel. Kroes liet nog van zich horen met kritiek op de personele samenstelling van de regeerploeg: drie vrouwen op twaalf bewindslieden. Rutte zei dat voor de beste mensen was gekozen. Kroes vond dat kolder. Het ging er bij haar niet in dat "er geen kwalitatief hoogstaande vrouwen in Nederland voorhanden zijn". Ze pleitte voor een quotum.

Battle of the Babes Voorafgaand aan de verkiezingen van 2012 liet de organisatie Women On Top zien hoeveel ministeriabele vrouwen er zijn door een volledig vrouwenkabinet te presenteren. Kroes was de beoogde premier. Andere vrouwelijke partijleiders hadden onvoldoende achterban om serieus aanspraak te maken op het premierschap. Maar ze werden er wel naar gevraagd, sommigen bij herhaling. Femke Halsema (GroenLinks) bijvoorbeeld. Ze wilde serieus antwoord geven. Tegelijkertijd wist ze niet of ze wel minister-president wilde worden. Aan Volkskrant Magazine vertelde ze later dat haar partner haar over de streep trok: "Hij is niet altijd dol op politiek, maar nu zei hij: 'Niet wil? We spelen het spel even mee: jij zou de eerste vrouwelijke premier van Nederland kunnen worden en je wil niet? Ik schóp je ernaartoe.'" Met Halsema, Mariëtte Hamer (PvdA), Agnes Kant (SP) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) telde de Tweede Kamer in die jaren meer vrouwelijke fractievoorzitters dan nu. Een deel van de pers maakte van de Algemene Beschouwingen onmiddellijk 'the Battle of the Babes'. Zoals de Kamercommissie voor de zorg in de Haagse wandelgangen vanwege het hoge aantal vrouwen 'de commissie van de kijvende wijven' wordt genoemd. Hoe makkelijk vanuit een soort automatisme wordt teruggevallen op mannen blijkt misschien wel uit de gang van zaken tijdens de laatste formatie. Alle vier de huidige regeringspartijen hadden een vrouw als nummer twee op de kandidatenlijst staan. Slechts een van hen, Carola Schouten (ChristenUnie), mocht met de partij-leider mee naar de onderhandelings-tafel. Uitgebreidere versies van de portretten van de eerste vrouwen in politieke ambten verschijnen in februari in boekvorm bij Uitgeverij Vantilt.