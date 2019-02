Nederland is het beste voorbereid op de brexit, maar gaat toch op missie

Britse journalisten belden van tevoren: neemt de Nederlandse delegatie van de Tweede Kamer vandaag ook de blauwe brexit-muppet mee op werkbezoek aan Londen? De Britse pers raakt niet uitgepraat over het blauwe monster dat Nederland bij wijze van grap heeft ingezet om bedrijven te waarschuwen zich voor te bereiden op de brexit.

Nederland heeft in Europa de reputatie een van de best voorbereide landen te zijn op wat er op 29 maart kan gaan gebeuren. Nederlandse Kamerleden waarschuwden in november 2017 ongeveer als eersten voor de serieuze kans op een "chaosscenario" van een harde brexit.

Het bezoek dat de Tweede Kamer vandaag aan Londen brengt, is bedoeld om informatie in te winnen, zodat Nederland nog beter goed voorbereid is. "De regering is druk bezig met de voorbereiding op een harde brexit. Maar de Tweede Kamer heeft een eigen rol. Wij willen er zelf ook bovenop zitten. Zodat we waar nodig de regering kunnen aanjagen", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de drie brexitrapporteurs van de Tweede Kamer.

Periode van chaos

In ontmoetingen met vrijwel alle hoofdrolspelers, behalve met premier Theresa May zelf, onderzoeken de Nederlandse parlementariërs bijvoorbeeld wat de kans is dat de brexitdatum wordt uitgesteld, en of er perspectief is op een oplossing voor de Noord-Ierse grens. "De vorige keer kwamen we tot verrassende inzichten. We gaan er met een open mind in", zegt Omtzigt. De andere rapporteurs zijn PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher en VVD-Kamerlid Anne Mulder.

De Nederlandse delegatie heeft gesprekken met de Britse onderminister van brexitzaken Robin Walker en Denzel Davidson, de rechterhand van premier Theresa May, en ook met kopstukken van de partijen DUP en Labour, met de 'brexitvleugel' van de Conservatieve partij en de voorzitter van die partij, alsmede met de voorzitter van de brexitcommissie van het Britse parlement .

Zorgen maken de Nederlandse Kamerleden zich over de gevolgen van een harde brexit voor Nederlandse werknemers en bedrijven. “Hoe overbruggen we een tijdelijke periode van chaos, nu de risico's daarop toenemen?", aldus Asscher. Hij wil vandaag in Londen vooral onderzoeken welke vangnetten Nederland, al dan niet met de Europese Unie, kan klaarzetten. "Deeltijd-ww toestaan voor kleine bedrijven, bijvoorbeeld in de transportsector, zodat ze de eerste periode kunnen overbruggen. Noodkredieten voor het midden- en kleinbedrijf, steun uit Europese fondsen", somt Asscher op.

De Tweede Kamer eist een actieve rol op in de voorbereiding op de brexit. Toen minister van buitenlandse zaken Stef Blok onlangs de Kamer vroeg om hem een jaar lang speciale bevoegdheden te geven om de overgang na een brexit te regelen, floot de Kamer hem terug. Een half jaar is genoeg, vindt de Tweede Kamer, die zelf controle wil houden.

Wat betreft de brexit-muppet, die gaat niet mee naar Londen, al smeekt de Britse pers er nog zo om.

