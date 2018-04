Nederland had moeite met aanval tegen Syrië, zegt minister Blok

Nederland sprak gisteren als NAVO-lid de volledige steun uit voor de vergeldingsactie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tegen Syrië, maar minister Stef Blok plaatste vandaag de kanttekening "dat het kabinet moeite had in te stemmen" met de verklaring. "Omwille van de NAVO-solidariteit heeft het kabinet echter besloten uiteindelijk in te stemmen."

Wat in de Nederlandse politieke geschiedenis heel belangrijk is, is dat je steun uitspreekt op het moment dat je ook eigen informatie hebt Minister Stef Blok van buitenlandse zaken

Blok sprak geen steun uit voor de aanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag, omdat Nederland volgens hem niet over voldoende eigen informatie beschikt dat Syrië verantwoordelijk was voor een gifgasaanval in Douma. "Wat in de Nederlandse politieke geschiedenis heel belangrijk is, is dat je steun uitspreekt op het moment dat je ook eigen informatie hebt", zei Blok in het programma WNL op Zondag.

Hij noemde het zeer plausibel dat het regime van president Assad chemische wapens heeft ingezet. Assad heeft dat ook in het recente verleden gedaan, benadrukte Blok. "Vandaar dat we nu ook begrip hebben voor deze actie." De raketaanvallen waren volgens hem ook heel precies gericht op de "productiecapactiteit" van chemische wapens.

Hij zei verder dat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is aangedrongen op een "compleet" onderzoek om vast te stellen wie er achter de gifgasaanval zat. Maar zo'n onderzoek is door Rusland, de verdediger van het Assad-regime, geblokkeerd. Daardoor is het niet mogelijk erachter te komen of het "alweer Assad" was.

Blok noemde de situatie een gesloten knoop: "Je mag de vraag niet stellen, dus je zult het antwoord niet krijgen." De huidige missie van de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) onderzoekt alleen de inzet van gifgas. Zo wordt er volgens Blok een "rookgordijn" opgeworpen. Want zonder antwoord op de vraag wie de schuldige is, kun je blijven zeggen dat je niet kunt reageren. Hij noemde de houding van de Russen heel cynisch.

© Infografieken Nederland

Begrip van Rutte Premier Mark Rutte zei gisteren dat hij begrip heeft voor de aanval. In een verklaring noemde hij die "in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen". "Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren." "Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers. De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen." Volgens Rutte heeft Nederland zich dan ook als lid van de Veiligheidsraad hard gemaakt voor een sterke veroordeling, onafhankelijk onderzoek en het aansprakelijk houden van degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. "Maar niet voor de eerste keer werd actie in de VN Veiligheidsraad geblokkeerd door een Russisch veto. Rusland heeft twaalf keer zijn veto gebruikt over Syrië, waarvan zes keer toen het ging om chemische wapens. Zo wordt nu wederom het achterhalen van de volledige waarheid en een internationaalrechtelijke aanpak tegen het gebruik van chemische wapens tegengehouden. En dat betreuren wij zeer."

Geen steun van Britten Ook een groot deel van de de Britse bevolking heeft moeite met de aanval op Syrië. Slechts 28 procent van de ondervraagden in een Britse opiniepeiling staat achter het besluit van (onder andere) premier Theresa May. Een zondag gepubliceerde peiling die in opdracht van de krant The Independent is gehouden, toont dat 36 procent van de ondervraagden de aanvallen niet heeft gesteund, 26 procent stelde zich neutraal in kwestie op, 28 procent was voorstander en 11 procent wist niet wat te antwoorden. May raadpleegde tot woede van oppositieleider Jeremy Corbyn het parlement niet over de aanvallen, die volgens hem geen legale basis hadden. Corbyn vindt ook dat militaire acties op eigen houtje anderen aanmoedigen eenzelfde houding aan te nemen. Wat valt er straks te klagen over andere landen die in hun eentje besluiten ergens een aanval uit te voeren, vraagt hij zich af. Corbyn wil dat May zich verantwoordt en uitlegt waarom ze denkt dat ze wettig heeft gehandeld met de aanvallen op Syrië. May is dat maandag van plan.

Lees ook: De aanval in Syrië is een militaire interventie zonder al te veel gevolgen Een aantal uur voordat de OPCW (de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) zou beginnen met onderzoek naar de vermoedelijke chemische aanval in Syrië, besloten Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk tot militair ingrijpen.