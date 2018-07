Nederland en Turkije herstellen hun diplomatieke relatie

De betrekkingen met Turkije stonden zwaar onder druk sinds de regering in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om in Nederland campagne te voeren voor hun president Recep Tayyip Erdogan.

"Goed dat Turkije en Nederland de bladzijde samen omslaan, en we onze betrekkingen herstellen", twittert Blok. Zowel minister Blok als zijn Turkse collega, Mevlüt Çavusoglu, benadrukken dat er veel belangrijke kwesties spelen tussen Nederland en Turkije. "Beide landen onderstreepten het belang van strategische samenwerking tussen de beide landen op verschillende gebieden zoals migratie, terrorismebestrijding en het bevorderen van economische samenwerking", staat in de gezamenlijke verklaring.

Het uiteindelijke besluit om op korte termijn weer over en weer ambassadeurs af te vaardigen, viel vrijdag tijdens een telefoongesprek tussen de twee ministers. Daarin is ook afgesproken dat Blok nog dit jaar een bezoek brengt aan Turkije.

Nadien volgde een gespannen periode. De Turkse regering liet de ­Nederlandse ambassadeur in Ankara niet meer toe, en trok in juni ook de eigen ambassadeur terug uit Den Haag. Erdogan gooide ondertussen olie op het vuur door Nederland ­onder meer ‘fascistisch’ te noemen.

Toen de Turkse minister van familiezaken, Fatma Kaya, vanuit Duitsland toch naar Rotterdam reed, moest zij op last van burgemeester Aboutaleb onder politiebegeleiding terug. Het besluit van het kabinet leverde premier Rutte in eigen land vrijwel uitsluitend schouderklopjes op. Maar de spanningen liepen hoog op toen de Turkse premier Binal Yildirim aankondigde met 'zware maatregelen' te antwoorden.

De Turkse regering wilde maart vorig jaar in Nederland campagne voeren onder Turkse Nederlanders voor een referendum over een grondwetswijziging waarbij alle uitvoerende macht bij de president komt te liggen. Zo probeerde president Erdogan zijn macht te vergroten. De Nederlandse regering was daar fel tegen en trok de landingsrechten van het toestel van Çavusoglu in.

Voorzichtig toenadering

In februari dit jaar zochten Nederland en Turkije al met korte ontmoetingen toenadering tot elkaar. Halbe Zijlstra, voormalig minister van buitenlandse zaken, had toen meerdere gesprekken met Çavusoglu. De afgelopen maanden was het dus de beurt aan Blok om de relatie nog verder te laten ontdooien.

Naast gesprekken op ambtelijk niveau had Blok zelf de afgelopen maanden twee keer een ontmoeting met Çavusoglu, in de marge van Navo-bijeenkomsten. Dat heeft er mede toe geleid dat de betrekkingen worden genormaliseerd.

In die gesprekken hebben de twee bewindslieden vastgesteld dat ze het oneens blijven over de gebeurtenissen van maart vorig jaar. Maar juist daarom is het volgens Blok belangrijk om een 'volwaardige diplomatieke relatie' te hebben.