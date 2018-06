Nationalisten bepalen de toekomst van Turkije

In tegenstelling tot het referendum van afgelopen jaar heeft de oppositie de uitslag dit keer aanvaard. “Er zijn geen grote verschillen tussen de resultaten van de Hoge Kiesraad en onze eigen tellingen”, verklaarde Muharrem Ince, Erdogans belangrijkste uitdager voor het presidentschap. “De strijd was oneerlijk en de campagnemogelijkheden ongelijk, maar Erdogan heeft gewonnen.”

Mislukte tactiek

Aan Ince zelf lag dat niet. De charismatische populist voerde een energieke en inclusieve campagne en won ruim dertig procent van de stemmen. Maar zijn Republikeinse Volkspartij (CHP) had meer moeite om buiten haar eigen parochie te treden. De grootste seculiere oppositiepartij kwam uit op 22,7 procent van de stemmen en verloor terrein in het binnenland. De CHP hoopte die conservatieve stemmen binnen te halen door een coalitie aan te gaan met de oude islamisten van de Saadet Partij en de nationalistische IYI partij. Die tactiek is mislukt: in plaats van door te dringen tot Erdogans achterban, lijken de oppositiepartijen vooral elkaar te hebben uitgehold.

Het pact van MHP-leider Devlet Bahceli en president Erdogan bleek wél bepalend. Met steun van de ­nationalisten behaalde Erdogan, ondanks relatief verlies van zijn eigen AKP, alsnog in één keer een absolute meerderheid van 52,5 procent in de presidentsverkiezingen. Bovendien behaalde de MHP maar liefst 11,5 procent in de parlementsverkiezingen, waardoor de coalitie van AKP en MHP nu ook in het parlement een meerderheid van 53,6 procent heeft.

Vooral dat laatste resulaat is een mysterie voor veel analisten. De 70 jaar oude Bahceli heeft vrijwel geen campagne gevoerd en leek juist opgebroken door de interne revolte van Meral Aksener, die zich met haar IYI van MHP afsplitste. De IYI haalde 10 procent van de stemmen, maar de MHP boette niet aan kracht in. De meest aannemelijke verklaring is dat de teleurgestelde AKP-stemmers zijn overgelopen naar de extreem nationalistische MHP, maar in de presidentsverkiezingen nog wel op Erdogan hebben gestemd.