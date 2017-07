NAM negeerde de emoties van gedupeerde Groningers

De gaswinning veroorzaakte in augustus 2012 een beving met een kracht van 3,6 op de Schaal van Richter bij het plaatsje Huizinge. Het is tot op heden de krachtigste aardschok in Groningen. De schade was groot, bij de NAM regende het klachten en meldingen van (zwaar) beschadigde gebouwen.

Schotman zegt in een interview met persbureau ANP: "Ik denk dat wij bij de slachtoffers met zijn allen, en zeker de NAM, te technisch bezig zijn geweest. Experts kwamen met een technisch verhaal bij de slachtoffers, zo van, ik leg het je nog één keer uit."

Voor het eerst De afgelopen jaren beklaagden gedupeerden zich continu over de bureaucratische houding van de medewerkers van de NAM. Het is voor het eerst dat Schotman op deze manier toegeeft dat zijn bedrijf na die zware beving de schademeldingen niet goed heeft afgehandeld: "Het gaat om mensen die het zat zijn, moe zijn van het bellen; allerlei 'mannetjes' over de vloer krijgen, terwijl zij gewoon wilden weten waar ze aan toe waren. De wereld bij die mensen thuis was er een van beleving en een fundamentele behoefte om geen gedoe te hebben." Ik denk dat wij bij de slachtoffers met zijn allen, en zeker de NAM, te technisch bezig zijn geweest Inmiddels is de schadeafhandeling, op dringend verzoek van de Groningers en na jarenlang politiek getouwtrek, weggehaald bij de NAM. Een organisatie, onafhankelijker van de gaswinning, moet het overnemen. Schotman: "Terugkijkend had het allemaal veel sneller gekund en gemoeten." Maar de directeur zegt ter verdediging dat er volgens hem 'buiten de NAM onvoldoende kennis was van schade-beoordeling en -afhandeling bij aardbevingen door gasbodemdalingen'.

Alles draaide om de winst Begin 2015 kregen de NAM én politiek Den Haag forse kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die stelde dat veiligheid, tot het moment van de grote beving bij Huizinge, nooit een rol speelde. Alles draaide om het gas en de winst, voor de risico's voor omwonenden was gedurende tientallen jaren geen aandacht. Het bedrijf van Schotman en het kabinet zijn daarna door het stof gegaan. Minister Henk Kamp (economische zaken) heeft, mede door ingrijpen van de rechter, de gaswinning teruggebracht naar maximaal 24 miljard kuub per jaar. In 2012 ging het nog om 48 miljard kuub. Terugkijkend had het allemaal veel sneller gekund en gemoeten Schotman roept het volgende kabinet op een toekomstplan voor Groningen te maken. "Daar hoort waarschijnlijk de afbouw van gas bij en een effectieve afhandeling van schade, maar ook dat er wordt gekeken naar hoe er een nieuwe vorm van energie uit Groningen kan worden gehaald", zegt hij tegen het ANP.

Kraan dichtdraaien Dat het nieuwe kabinet de kraan verder zal dichtdraaien, ligt voor de hand. In aanloop naar de verkiezingen beloofden de partijen eensgezind dat de winning naar beneden moet. Diverse partijen vinden maximaal 12 miljard kuub per jaar verantwoord. Kamp besloot dit voorjaar dat de winning aan het einde van 2017 teruggaat naar 21,6 miljard kuub. Het is naar alle waarschijnlijkheid het laatste gasbesluit van deze VVD-minister, die, zodra het nieuwe kabinet wordt geïnstalleerd, afscheid neemt van het Binnenhof. Zo kunnen wij geen gas winnen De afgelopen week vochten ontevreden Groningers, milieuorganisaties en overheden dit besluit van Kamp aan bij de Raad van State. Zij vinden de ingreep van het kabinet niet ver genoeg gaan. Opvallend is dat de NAM ook protesteert tegen het besluit van Kamp. Directeur Schotman vindt dat Kamp halverwege de wedstrijd de spelregels verandert door op een onverwacht moment een verlaging af te kondigen. "Zo kunnen wij geen gas winnen", zei Schotman. De Raad van State doet in november uitspraak.

