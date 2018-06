Naarstig probeert May de rebellen aan boord te houden, staatssecretaris neemt ontslag

De staatssecretaris van justitie, Philip Lee, stapt op uit onvrede omdat de regering volgens hem de rol van het parlement wil beperken bij het bereiken van een akkoord met Brussel over de brexit.

Premier May is druk bezig een opstand van een groepje van rond de vijftien Conservative rebels, zoals de Britse pers ze steevast noemt, af te weren. Zij willen een zo zacht mogelijke brexit afdwingen. En als deze rebellen vandaag en morgen op één of meer amendementen met de oppositie meestemmen, dwingen ze de regering in te binden en het parlement meer controle te geven over de uitkomst van het brexitproces. Een nachtmerrie voor May, die daardoor nog meer grip verliest op hoe het leven buiten de EU uiteindelijk eruit komt te zien. Staatssecretaris Lee zal zich hoogstwaarschijnlijk vanaf de backbenches bij deze groep voegen en daarmee de stemming van vanmiddag een stuk spannender maken.

Een van de amendementen waar rebellerende Conservatieven gevoelig voor zijn, draait om het geven van nog meer zeggenschap aan het parlement aan het einde van de onderhandelingen. Het parlement moet over het eindbesluit, net als alle parlementen in de 27 EU-lidstaten, stemmen voordat het geratificeerd gaat worden.

Het probleem voor Theresa May is dat als ze deze week enkele cruciale stemmingen in het Lagerhuis verliest, haar toch al penibele machtspositie nog verder in het gedrang komt. Ze kijkt al bijna een jaar steeds dieper het ravijn in, almaar muizenstapjes richting de afgrond opschuivend. En het moment dat ze het laatste zetje krijgt, kan dichterbij zijn dan menigeen denkt. Met een meerderheid van veertien, leunend op broze gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP, is er maar een handjevol dissidenten nodig om haar een gevoelige nederlaag te bezorgen.

Handen gebonden

Maar wat gebeurt er als het Britse parlement de deal afwijst? In dat geval, zo staat in dit amendement, bepaalt het parlement de volgende stappen die de regering zet. Met andere woorden: de regering heeft in dat geval naar het Lagerhuis te luisteren. Als dat amendement het redt, zullen Mays handen gebonden zijn.

En daar zal de harde brexitvleugel binnen de Conservatieve Partij weer flink van gaan steigeren. Hun droom, verlost zijn van alle EU-regels en weer volledig controle hebben over de eigen grenzen, gaat dan in rook op. En ook zij hebben de macht om May uit het zadel te wippen; haar uiterst fragiele meerderheid betekent dat ze uit alle hoeken van haar eigen fractie bedreigd en onder druk wordt gezet.

Vandaar dat het woord unity, eenheid, de afgelopen dagen overdreven vaak over de lippen kwam van vooraanstaande Conservatieven, premier Theresa May voorop. May is er alles aan gelegen dat die eenheid vandaag en de komende dagen bewaard blijft als het parlement stemt over de gevoelige amendementen die zijn toegevoegd aan de brexit-wetgeving.

En dus zagen we voormalig minister van binnenlandse zaken Amber Rudd een open brief schrijven met voormalig partijleider Iain Duncan Smith waarin ze opriepen tot eenheid; twee politici die op brexit-gebied elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Rudd is iemand die overtuigd campagne voerde om in de EU te blijven, Duncan Smith behoorde tot de voorlopers van het brexitkamp. Maar zie, wilden ze uitstralen, de eenheid bewaren is belangrijker dan onze principes. En tegelijk gaven ze een duidelijke waarschuwing af: nu de regering niet steunen zet de deur wagenwijd open naar Labour-leider Jeremy Corbyn als premier.

Maar de eerste zorg voor May is om vanmiddag de dissidenten aan boord te krijgen en de stemmingen te winnen. Hoe graag May dit immense en haast onoplosbare hoofdpijndossier de afgelopen tijd ook voor zich uitschoof, deze stemmingen zijn een begin van een half jaar waarin de brexit-noten definitief gekraakt moeten worden. En de uitkomst is net zo onvoorspelbaar als haar eigen toekomst.