Na vier jaar militair bewind is de kritiek op de Thaise junta overal

In een drukbezocht café in Bangkok nipt Rome (25) van een cappuccino. "Soms ben ik bang en overweeg ik om te stoppen", vertelt hij. "Maar ik vind het belangrijk om me te verzetten. Ik zie het namelijk als mijn taak het leger te laten zien dat haar regering de steun van het volk helemaal niet heeft. Iemand moet dat doen."

Vandaag is het exact vier jaar geleden dat het leger in Thailand met een coup de macht greep. Nieuwe democratische verkiezingen werden verscheidene keren aangekondigd, maar telkens weer uitgesteld. De onvrede over de junta, die het land met harde hand bestuurt en geregeld critici vervolgt, neemt echter toe. En daarmee groeit ook het verzet tegen coupleider en premier Prayuth Chan-ocha en zijn militaire regering.

Student Rome is één van de prominente activisten. Een dag na de coup stond hij al te demonstreren. Sindsdien is zijn woede alleen maar toegenomen. "Ik dacht destijds dat de junta misschien één jaar zou blijven zitten en dat de situatie dan weer normaal zou zijn. Als je me toen had verteld dat het leger vier jaar later nog steeds de macht zou hebben, had ik je voor gek verklaard." Het wordt dan ook hoog tijd dat Prayuth zijn belofte nakomt en verkiezingen uitschrijft, zegt de student. "Dan heeft het volk in elk geval weer de gelegenheid zelf keuzes te maken."

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Teleurstelling

Sinds begin dit jaar weten Rome en zijn vrienden steeds meer medestanders te winnen. Veel Thai zijn teleurgesteld over het gebrek aan economische vooruitgang, over politieke vrijheden die aan banden liggen en over een onderliggend politiek conflict dat nog niet is opgelost. En dan is er ook nog het schandaal rondom juntalid en vicepremier Prawit Wongsuwan die is gefotografeerd met inmiddels 25 verschillende peperdure horloges om zijn pols. Generaal Prawit zegt dat hij de klokjes, die gezamenlijk een geschatte waarde hebben van zeker 1 miljoen euro, van een inmiddels overleden vriend heeft geleend. Veel Thai vermoeden corruptie, een pijnlijke beschuldiging voor een regering die vier jaar geleden het volk beloofde corruptie voorgoed uit te bannen.

Rome schudt ongelovig zijn hoofd als de vicepremier ten sprake komt. "De mensen voelen zich hopeloos", verzucht hij. "En het ergste is nog wel dat we momenteel geen keuze hebben."

Vier jaar geleden haalde een deel van de Thaise bevolking nog opgelucht adem toen het leger premier Yingluck Shinawatra met een coup aan de kant zette. Toen was er nog de hoop dat de junta de bittere strijd tussen aanhangers van de afgezette premier Yingluck en haar broer Thaksin Shinawatra, de zogenoemde roodhemden, en vertegenwoordigers van de oude koningsgezinde elite, de zogenoemde geelhemden, zou beslechten. Maar daar is weinig van terechtgekomen. Hoewel de gezworen vijanden momenteel niet openlijk met elkaar vechten, heeft de junta ze niet nader tot elkaar gebracht.

Dat is ontzettend teleurstellend, vindt Thanathorn Juangroongruangkit. De steenrijke, mediagenieke zakenman richtte daarom onlangs de Future Forward partij op, die Thailand na verkiezingen naar een betere toekomst moet loodsen. "Deze overheid heeft geen effectief beleid", zegt Thanathorn. "De economie is vastgelopen, bedrijven zijn gemonopoliseerd, en zowel de persvrijheid als de politieke vrijheid is ingedamd. Het is daarom in ieders belang dat de macht weer bij het volk komt te liggen."