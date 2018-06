Na maandenlange onderhandelingen is er een definitief akkoord over de Klimaatwet

Zeven fracties in de Tweede Kamer hebben na maandenlange onderhandelingen een definitief akkoord bereikt over de nieuwe Klimaatwet. Het is de bedoeling, bevestigen bronnen in Den Haag, dat het wetsvoorstel vanmiddag wordt gepresenteerd.

Dat de partijen erin geslaagd zijn dit akkoord te sluiten, is om meerdere redenen bijzonder. Het is een verbond van coalitie (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) en oppositie (GroenLinks, SP, PvdA). De zeven fracties zijn samen goed voor 113 Kamerzetels, een riante meerderheid dus. Door de brede politieke steun mogen de partijen hopen dat de Eerste Kamer straks niet dwars zal liggen. Dit akkoord laat ook zien dat coalitie en een groot deel van de oppositie, ondanks harde aanvaringen over onder andere het afschaffen van de dividendbelasting, bereid zijn de handen ineen te slaan.

De Klimaatwet is een idee van PvdA en GroenLinks, bedacht in 2015. D66, SP en ChristenUnie sloten zich vervolgens aan bij het initiatief. In het regeerakkoord van Rutte III wordt ook een Klimaatwet aangekondigd, zonder verdere uitleg wat hierin zou moeten staan. Het afgelopen half jaar is uitvoerig overleg geweest tussen de zeven partijen én verantwoordelijk minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes. Alle betrokkenen zien het belang in van een breedgedragen akkoord, in de wetenschap dat de volgende kabinetten gebonden zijn aan de afspraken in de Klimaatwet.

Het complete wetsvoorstel wordt later vandaag openbaar gemaakt. De tekst is voorgelegd aan de Raad van State, het hoogste adviesorgaan. Wat in theorie nog voor vertraging kan zorgen, is dat de Raad van State een zeer kritisch advies uitbrengt. In dat geval kunnen partijen aandringen op aanpassingen. Haagse bronnen gaan daar niet vanuit.

De Klimaatwet is voor Nederland een nieuw verschijnsel. Voor het eerst worden er harde, afrekenbare milieudoelen wettelijk vastgelegd. Enkele andere landen, zoals Mexico, Verenigd Koninkrijk, Finland en Denemarken, gingen Nederland voor. Wat ook opvallend is aan de afspraken tussen de zeven partijen, is dat deze op onderdelen verder gaan dan wat de coalitie in het regeerakkoord heeft vastgelegd.

Duurzaam

Alle partijen hebben iets moeten toegeven om uiteindelijk overeenstemming te kunnen bereiken. Het oorspronkelijke voorstel van PvdA en GroenLinks gaat uit van 55 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De huidige coalitiepartijen houden vast aan 49 procent, wat ook in het regeerakkoord is vastgelegd. Om VVD en CDA aan boord te krijgen, is die 49 procent overgenomen in de Klimaatwet. De partijen spreken wel uit dat ze de ambitie hebben om uiteindelijk toch op 55 procent in 2030 uit te komen.

Op een ander punt gaan de partijen juist verder dan het regeerakkoord. In de Klimaatwet staat dat de uitstoot van CO2 in 2050 moet zijn teruggebracht met 95 procent. In het regeerakkoord staat hier niets over. Naar verluidt wilden VVD en CDA aanvankelijk niet verder gaan dan 85 procent.

Opvallend is ook dat in de Klimaatwet is opgenomen, dat in 2050 alle energie duurzaam moet worden opgewekt. Welke maatregelen precies nodig zijn om deze doelen te bereiken, is nog onduidelijk.

Op dit moment onderhandelen overheid, bedrijven en milieuorganisaties over het Nationale Klimaatakkoord. De eerste resultaten van dit overleg worden over twee weken verwacht.