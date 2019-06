Na maandenlang kibbelen zijn de twee vicepremiers van Italië het eens

Het wakkerde speculaties aan dat hun regering, die op 1 juni vorig jaar aan de slag ging, zou omvallen. Maandag dreigde premier Giuseppe Conte op te stappen als beide partijen hun onenigheid niet bijleggen. “Ik heb Salvini vanmorgen gebeld, we hebben naar elkaar geluisterd en een oplossing van het gezond verstand gevonden”, vertelde Di Maio aan verslaggevers in Rome.

Wat die oplossing precies inhoudt, zei hij er niet bij. Ook is niet duidelijk of premier Conte hiermee genoegen neemt. “Ik noem geen datum, maar verwacht opheldering in de komende dagen”, had de premier maandag nog gezegd.

De beide coalitiepartners zijn het vooral oneens over het economisch beleid. Minister van binnenlandse zaken en Lega-leider Matteo Salvini wil niets weten van de begrotingsregels van de EU en wil belastingen verlagen om de economie aan te zwengelen. Ook Di Maio wil als voorman van de Vijfsterrenbeweging geld vrijmaken om armoede te bestrijden en de economie vlot te trekken, maar stelt andere prioriteiten.

Omdat Di Maio en Salvini het vorig jaar niet eens werden over wie de nieuwe regering moest leiden, schoven ze de partijloze Conte naar voren, een jurist zonder politieke ervaring. Conte werd het afgelopen jaar echter moe van de vele twisten tussen de twee regeringspartijen. Die laaiden verder op na de Europese verkiezingen van eind vorige maand. Toen boekte Salvini’s Lega een verpletterende overwinning, terwijl de Vijfsterrenbeweging terugzakte naar de derde plaats.